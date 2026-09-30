Китай пригрозив ЄС "рішучою" відповіддю за обмеження для бізнесу

Міністерство торгівлі Китаю надіслало рішуче попередження Європейському Союзу. Це сталося напередодні очікуваних переговорів на високому рівні в Пекіні наступного тижня. Про це УНН пише з посиланням на CNBC.

Деталі

Китай "рішуче відреагує", якщо ЄС запровадить обмеження для китайського бізнесу або товарів, ідеться у заяві міністерства торгівлі Китаю, опублікованій у вівторок, 29 вересня, пізно ввечері.

Міністерство заявило, що такі дії, поки Китай та ЄС ведуть торговельні переговори, "серйозно підірвуть взаємну довіру" та "зірвуть" переговори.

Китай та ЄС ведуть торговельні переговори з цього літа, на тлі того, як Європа хоче скоротити свій рекордний дефіцит торговельного балансу з Китаєм до жовтня. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович попередив в інтерв'ю Euronews цього тижня, що Пекін повинен досягти "конкретних результатів" до жовтня або зіткнутися з "жорсткішими заходами". Очікується, що він відвідає Пекін наступного тижня.

Раніше цього тижня Ной Баркін з Rhodium Group заявив, що Європа розглядає заходи для закриття блоку для Китаю.

Посилаючись на європейських чиновників, він сказав, що Німеччина та Франція завершують спільний документ, який закликає Європейську комісію пришвидшити розробку інструменту, який один чиновник назвав таким, що дозволяє Брюсселю "відрізати Китай від європейського ринку протягом 24 годин".

Баркін сказав, що ці заходи можуть бути аналогічними підходу США з митами розділу 301. У заяві Міністерства торгівлі Китаю йдеться, що це реакція на розгляд Європою інструментів типу "301".

Китай проводить "червоні лінії" перед торговими переговорами з ЄС та США - Reuters

Доповнення

Хоча Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у 2020 році перевершила ЄС, ставши найбільшим торговельним партнером Китаю з товарами, торговельний дефіцит ЄС з Китаєм є найбільшим у світі, нещодавно перевищивши показник США. Це згідно з даними митної служби Китаю, отриманими через Wind Information.

Якщо врахувати послуги, ЄС заявив, що він був головним торговельним партнером Китаю, із сукупним обсягом торгівлі 880 мільярдів євро, або майже 1 трильйон доларів, минулого року.