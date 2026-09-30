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Китай пригрозил ЕС "решительным" ответом на ограничения для бизнеса

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Пекин предупредил о решительном ответе на ограничения для китайского бизнеса или товаров. ЕС требует результатов на переговорах до октября.

Китай пригрозил ЕС "решительным" ответом на ограничения для бизнеса

Министерство торговли Китая направило Европейскому Союзу решительное предупреждение. Это произошло накануне ожидаемых переговоров на высоком уровне в Пекине на следующей неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNBC.

Детали

Китай "решительно отреагирует", если ЕС введёт ограничения для китайского бизнеса или товаров, говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованном во вторник, 29 сентября, поздно вечером.

Министерство заявило, что такие действия, пока Китай и ЕС ведут торговые переговоры, "серьёзно подорвут взаимное доверие" и "сорвут" переговоры.

Китай и ЕС ведут торговые переговоры с этого лета на фоне стремления Европы сократить свой рекордный торговый дефицит с Китаем к октябрю. Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович предупредил в интервью Euronews на этой неделе, что Пекин должен добиться "конкретных результатов" к октябрю или столкнуться с "более жёсткими мерами". Ожидается, что он посетит Пекин на следующей неделе.

Ранее на этой неделе Ной Баркин из Rhodium Group заявил, что Европа рассматривает меры для закрытия блока для Китая.

Ссылаясь на европейских чиновников, он сказал, что Германия и Франция завершают подготовку совместного документа, призывающего Европейскую комиссию ускорить разработку инструмента, который, по словам одного из чиновников, позволит Брюсселю "отрезать Китай от европейского рынка в течение 24 часов".

Баркин сказал, что эти меры могут быть аналогичны подходу США с пошлинами по разделу 301. В заявлении Министерства торговли Китая говорится, что это реакция на рассмотрение Европой инструментов типа "301".

Китай проводит "красные линии" перед торговыми переговорами с ЕС и США - Reuters03.08.26, 09:00 • 5591 просмотр

Дополнение

Хотя Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 году обошла ЕС, став крупнейшим торговым партнёром Китая по товарам, торговый дефицит ЕС с Китаем является крупнейшим в мире, недавно превысив показатель США. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы Китая, полученные через Wind Information.

Если учитывать услуги, ЕС заявил, что был главным торговым партнёром Китая с совокупным объёмом торговли в 880 миллиардов евро, или почти 1 триллион долларов, в прошлом году.

Юлия Шрамко

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