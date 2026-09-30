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JLR представила Range Rover Sport Electric із запасом ходу 602 км

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Електричний Range Rover Sport отримав 550 к.с., батарею 118,5 кВт·год і розгін до 97 км/год за 4,3 секунди. Запас ходу - до 602 км.

JLR представила Range Rover Sport Electric із запасом ходу 602 км

JLR представила повністю електричний Range Rover Sport, який отримав два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. та батарею на 118,5 кВт·год. Позашляховик здатен розганятися до 60 миль/год за 4,3 секунди, а його запас ходу за циклом WLTP становить до 602 км. Про це повідомляє WIRED, пише УНН.

Деталі

За даними JLR, цей спортивний позашляховик має найжорсткіший кузов серед усіх моделей Range Rover Sport та найнижчий центр ваги. Крім того, реакція на крутний момент тут швидша, ніж у Range Rover Electric, — як стверджує виробник, на 50%.

Sport отримав ту саму силову установку, що й Range Rover, але за нижчою ціною та з іншим налаштуванням. Як і його більший побратим, автомобіль оснащений двома електродвигунами потужністю по 260 кВт, які сумарно розвивають до 550 кінських сил (PS) і 850 Нм крутного моменту — більше, ніж будь-який інший Range Rover Sport на сьогодні. У режимі Dynamic Launch Mode електромобіль здатен розігнатися з місця до 60 миль/год (близько 97 км/год) за 4,3 секунди.

Що стосується запасу ходу, Range Rover заявляє, що Sport із батареєю ємністю 118,5 кВт·год зможе проїхати до 374 миль (602 км) за стандартом WLTP. Це має відповідати приблизно 320 милям (515 км) за суворішою методикою тестування EPA. Технологія роздільної зарядки та 800-вольтна архітектура дозволяють додати до 136 миль (219 км) запасу ходу лише за 10 хвилин за ідеальних умов заряджання, а зарядити батарею з 10 до 80% можна за 22 хвилини.

Range Rover представив перший електричний гран-турер GT 22.07.26, 17:49 • 5375 переглядiв

Для динамічної їзди, а також бездоріжжя Sport оснащений системою підрулювання задніх коліс та електронною системою активного контролю крену. Остання, за твердженням виробника, може створювати до 1400 Нм зусилля на кожній осі, забезпечуючи "максимальну стабільність". Також автомобіль отримав систему адаптивної динаміки, яка контролює 100 параметрів 500 разів на секунду, щоб краще контролювати крени та тангаж під час проходження поворотів або гальмування.

Автомобіль також здатен долати водні перешкоди глибиною до 900 мм та підйоми з кутом до 45 градусів.

"Аеродинамічно оптимізовані" решітка радіатора та легкосплавні колісні диски, які, як стверджується, можуть забезпечити до 10 додаткових миль (16 км) запасу ходу під час руху автомагістраллю.

JLR випускатиме Sport у версіях із гібридною силовою установкою (PHEV), бензиновими та дизельними двигунами, але електрична версія конкуруватиме з такими моделями, як Porsche Cayenne Electric, BMW iX xDrive60 та Lotus Eletre 600. Водночас Porsche стартує на £20 000 дешевше за Sport.

Ще одним конкурентом Sport Electric є Polestar 3 Dual Motor, однак не в США. На початку цього року Polestar заборонили продавати свої автомобілі на американському ринку через те, що бренд належить переважно китайським власникам. Це рішення зробило Polestar першою великою жертвою американських правил, які забороняють використання китайського програмного забезпечення в нових автомобілях із підключенням до інтернету.

Jaguar Land Rover підтверджує скорочення робочих місць заради економії $2,3 млрд05.09.26, 20:29 • 6387 переглядiв

Ольга Розгон

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