JLR представила электрический Range Rover Sport с запасом хода 602 км

JLR представила полностью электрический Range Rover Sport, который получил два электромотора суммарной мощностью 550 л.с. и батарею на 118,5 кВт·ч. Внедорожник способен разгоняться до 60 миль/ч за 4,3 секунды, а его запас хода по циклу WLTP составляет до 602 км. Об этом сообщает WIRED, пишет УНН.

Детали

По данным JLR, этот спортивный внедорожник имеет самый жесткий кузов среди всех моделей Range Rover Sport и самый низкий центр тяжести. Кроме того, реакция на крутящий момент здесь быстрее, чем у Range Rover Electric, — как утверждает производитель, на 50%.

Sport получил ту же силовую установку, что и Range Rover, но по более низкой цене и с другой настройкой. Как и его более крупный собрат, автомобиль оснащен двумя электродвигателями мощностью по 260 кВт, которые суммарно развивают до 550 лошадиных сил (PS) и 850 Нм крутящего момента — больше, чем любой другой Range Rover Sport на сегодняшний день. В режиме Dynamic Launch Mode электромобиль способен разогнаться с места до 60 миль/ч (около 97 км/ч) за 4,3 секунды.

Что касается запаса хода, Range Rover заявляет, что Sport с батареей емкостью 118,5 кВт·ч сможет проехать до 374 миль (602 км) по стандарту WLTP. Это должно соответствовать примерно 320 милям (515 км) по более строгой методике тестирования EPA. Технология раздельной зарядки и 800-вольтная архитектура позволяют добавить до 136 миль (219 км) запаса хода всего за 10 минут при идеальных условиях зарядки, а зарядить батарею с 10 до 80% можно за 22 минуты.

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Для динамичной езды, а также бездорожья Sport оснащен системой подруливания задних колес и электронной системой активного контроля кренов. Последняя, по утверждению производителя, может создавать до 1400 Нм усилия на каждой оси, обеспечивая "максимальную стабильность". Также автомобиль получил систему адаптивной динамики, которая контролирует 100 параметров 500 раз в секунду, чтобы лучше контролировать крены и тангаж при прохождении поворотов или торможении.

Автомобиль также способен преодолевать водные препятствия глубиной до 900 мм и подъемы с углом до 45 градусов.

"Аэродинамически оптимизированные" решетка радиатора и легкосплавные колесные диски, которые, как утверждается, могут обеспечить до 10 дополнительных миль (16 км) запаса хода при движении по автомагистрали.

JLR будет выпускать Sport с гибридной силовой установкой (PHEV), бензиновыми и дизельными двигателями, но электрическая версия будет конкурировать с такими моделями, как Porsche Cayenne Electric, BMW iX xDrive60 и Lotus Eletre 600. При этом Porsche стартует на £20 000 дешевле Sport.

Еще одним конкурентом Sport Electric является Polestar 3 Dual Motor, однако не в США. В начале этого года Polestar запретили продавать свои автомобили на американском рынке из-за того, что бренд принадлежит преимущественно китайским владельцам. Это решение сделало Polestar первой крупной жертвой американских правил, запрещающих использование китайского программного обеспечения в новых автомобилях с подключением к интернету.

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