Range Rover представил первый электрический гран-турер GT

Range Rover представил новую модель GT, которая станет первым полностью электрическим гран-турером бренда. Автомобиль должен выйти на дороги в 2027 году и станет пятой моделью в линейке Range Rover. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Range Rover GT построен на новой платформе JLR EMA и станет первой полностью электрической моделью бренда на этой архитектуре. Автомобиль ориентирован преимущественно на движение по асфальтированным дорогам, но производитель заявляет, что он сохранит фирменные возможности Range Rover для сложных условий. Модель станет наиболее приближенной к легковому автомобилю среди всей линейки бренда.

Камуфляж скрывает детали, но общий силуэт легко узнать. GT отказывается от традиционной квадратной формы Range Rover в пользу низкой крыши, кузова в стиле фастбэк и плавных аэродинамических линий. Он больше похож на роскошный гран-турер, чем на типичный SUV.

Передняя часть, однако, напоминает Tesla Model Y, хотя имеет более острые формы и лишена светодиодной полосы.

В салоне царит минимализм: почти все функции сосредоточены на большом центральном сенсорном экране, а перед водителем расположен тонкий цифровой дисплей. Традиционные приборы остались в прошлом — так же, как у Tesla. В то же время салон выглядит просторным и светлым.

Скрытый воздуховод проходит вдоль всей панели приборов, сохраняя чистый горизонтальный дизайн, характерный для Range Rover. Верхнюю часть панели обтянули тканым материалом, который скрывает динамики и добавляет уюта современному интерьеру.

Мягкая кожа, металлические элементы, двухспицевое рулевое колесо и скульптурная центральная консоль создают атмосферу, больше похожую на дорогую мебель, чем на обычный автомобиль.

Главная идея такого дизайна — уменьшить уровень шума и визуальный хаос, превратив GT в то, что Range Rover называет "спокойным пространством" для долгих путешествий.

Сначала электромобиль, а затем другие версии

Range Rover пока не раскрывает характеристики силовой установки, но известно, что GT дебютирует как полностью электрическая модель. Новая платформа EMA также позволяет создание гибридной версии в будущем.

Прототипы уже замечали на дорогах в камуфляже, вдохновленном холмами вокруг Гейдона, где работает команда Range Rover. Золотой цифровой узор на покрытии символизирует как местность, которую должен покорять GT, так и технологии, скрытые внутри автомобиля.

Руководящий директор Martin Limpert заявил, что целью было переосмыслить концепцию гран-турера в "изящном, уникальном для Range Rover стиле", объединив легкость электромобильной динамики, комфорт на больших дистанциях и возможности, которые традиционные гран-туреры предложить не могут.

Полные характеристики — мощность, емкость батареи и запас хода — Range Rover представит во время официальной премьеры GT в конце этого года. Ожидается, что автомобиль выйдет на дороги в 2027 году.

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