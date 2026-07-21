Новый Mercedes-Maybach GLS дебютирует с большей мощностью и улучшенным стилем

После обновления трехрядного внедорожника Mercedes-Benz GLS автопроизводитель готов представить новую версию Maybach. Mercedes-Maybach GLS 680 2027 года поступит в продажу в конце этого года с обновленным внешним видом, более мощным двигателем и модернизированным салоном. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Под капотом установлен новый битурбированный 4,0-литровый двигатель V8 Mercedes — M177 Evo, который теперь развивает 603 лошадиные силы и 627 фунт-футов крутящего момента. Это на 53 лошадиные силы и 89 фунт-футов больше, чем у предыдущей модели. Двигатель имеет электрификацию благодаря стартер-генератору второго поколения.

Mercedes доработал систему рулевого управления GLS, а Maybach в стандартной комплектации получил пневматическую подвеску Airmatic. Покупатели также смогут заказать новую систему E-Active Body Control, которая активно регулирует усилие пружин и амортизаторов, чтобы уменьшать крены кузова, наклоны во время движения и подъем автомобиля.

Maybach GLS получил обновление

Mercedes-Maybach GLS 680 2027 года имеет полностью новую переднюю часть с подсвеченной окантовкой решетки радиатора. Также он получил подсвеченный логотип Maybach на решетке и подсвеченную стоячую звезду Mercedes-Benz — оба элемента впервые появились в автомобилях бренда.

Стандартными стали 22-дюймовые колесные диски с дизайном из 20 отверстий. Опциональные 23-дюймовые кованые диски оснащены точным шарикоподшипниковым механизмом, который удерживает логотип-звезду на колесе в вертикальном положении.

В салоне, как и в обычном GLS, Maybach получил систему MBUX Superscreen — тройной дисплей Mercedes, а также новейшее программное обеспечение мультимедийной системы.

Интерьер дополнили розово-золотые элементы на панели приборов, подсвеченные внешние вентиляционные отверстия климатической системы и улучшенная функция массажа для пассажиров первого и второго рядов.

Внедорожник стандартно оснащается обновленной аудиосистемой Burmester 3D Surround с Dolby Atmos. Теперь она имеет два дополнительных динамика — всего 15, а мощность усилителя составляет 710 ватт.

Mercedes-Maybach GLS 680 2027 года начнет поступать к дилерам в конце этого года. Mercedes пока не сообщила стоимость обновленной модели.

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