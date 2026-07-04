Ferrari 12 Cilindri Manuale дебютирует как лимитированная серия V12

Представлен Ferrari 12 Cilindri Manuale с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT, которая также может работать как шестиступенчатая механическая коробка передач, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

В последнее время Ferrari, казалось, полностью избегала идеи выпуска новых автомобилей с механической коробкой передач, хотя некоторые намекали на возможное возвращение механики в очень ограниченном количестве. Теперь в Маранелло воплотили мечты в реальность, представив 12Cilindri Manuale.

Но есть один нюанс. Подобно невероятно продуманному Koenigsegg CC850, новая механическая коробка передач Ferrari не имеет механической связи с трансмиссией, приводящей в движение задние колеса, и то, чем смогут насладиться 1499 счастливчиков (отсылка к рабочему объему первого двигателя Ferrari V12 1947 года), — это фактически первые шесть передач восьмиступенчатой коробки с двойным сцеплением.

Атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 остался без изменений; Manuale весит всего на 5 кг больше, чем обычный 12Cilindri.

Новая система Manuale-By-Wire максимально приближена к аналоговому управлению. Ferrari работала вместе с командой, создавшей гоночную яхту Hypersail, над разработкой новой системы переключения передач и электронного управления сцеплением с нуля. Все начинается с обработки цельного куска высокопрочной стали для создания центрального вращающегося блока, на котором селектор передач самоцентрируется с помощью системы эксцентриковых роликов. Реальные пружины помогают создать ощущение аналоговой механической обратной связи и сопротивления, то же самое касается и педали сцепления, которая оснащена моментным двигателем для обеспечения прогрессивного усилия. При нажатии на педаль датчик педали сцепления инициирует гидравлический привод пакета сцепления DCT, позволяя выбрать передачу. Ferrari сделала сцепление достаточно чувствительным, что возможны рывки или даже остановка двигателя, но для сохранения целостности трансмиссии ручные переключатели передач имеют блокировку, предотвращающую выбор передачи, слишком низкой для текущих оборотов двигателя. Иными словами, вы случайно не переключитесь на первую передачу на высоких скоростях.

В автоматическом режиме, активируемом нажатием кнопок на трансмиссионном тоннеле, H-образная схема рычага переключения передач подсвечивается белым цветом, а при ручном управлении – оранжевым. Вы также можете переключиться с автоматического режима на предварительно выбранную передачу, переключившись на выбранное передаточное число, что активирует дисплей на панели приборов, показывающий, до каких оборотов может дойти двигатель. Отпустите сцепление и вуаля! - вы трогаетесь с места на этой передаче.

На первый взгляд, 12Cilindri Manuale ничем не отличается от обычного 12Cilindri, и двигатель остался тем же: 6,5-литровый атмосферный (и негибридный) V12 по-прежнему выдает 819 лошадиных сил, по-прежнему раскручивается до 9500 об/мин и разгоняет автомобиль до максимальной скорости свыше 340 км/ч. Ferrari утверждает, что обычный 12Cilindri разгоняется от 0 до 3,2 км в час за 2,9 секунды, а вариант Manuale немного отстает - ровно три секунды. Предлагаются специальные кованые легкосплавные диски (доступны в четырех вариантах обработки), а на стандартных алюминиевых порогах дверей лазерной гравировкой нанесен логотип названия автомобиля. При выборе карбонового покрытия наносится логотип краской.

Сиденья Comfort и Racing имеют шесть вертикальных канавок, отсылающих к рычагу переключения передач, и каждый автомобиль проходит программу Tailor Made, о чем свидетельствует табличка из серебра или карбонового волокна между сиденьями. Клиенты могут выбрать окраску, отсылающую к шестиступенчатой коробке передач, и доступно 25 культовых цветов Ferrari, включая Rosso Rubino (как на фото), Argento Nürburgring (серебристый), Nero Daytona (черный), Rubino Micalizzato (красный), Rosso (желтый), Verde Zeltweg (зеленый), Azzurro La Plata (светло-голубой), Blu Pozzi (синий), Bianco Mille Miglia (белый) и Viola Hong Kong (фиолетовый). Все зависит от того, сколько вы готовы потратить, и эта лимитированная серия, безусловно, значительно дороже версии с DCT, цена которой начинается примерно с 465 000 долларов и может достигать почти трех четвертей миллиона долларов.

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