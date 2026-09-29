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Уряд розширив безбар’єрні маршрути та оновив умови протезування - Корецький

Київ • УНН

 • 866 перегляди

У громадах визначили 1300 уповноважених із безбар’єрності та розширили доступні маршрути. Умови протезування адаптували до складних ампутацій.

Уряд розширив безбар’єрні маршрути та оновив умови протезування - Корецький

За останні пів року Уряд розширив програму безбар’єрних маршрутів у містах і громадах. Також оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями - з урахуванням їхніх індивідуальних потреб. Про це розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у громадах визначено 1300 уповноважених з питань безбар’єрності.

Наступне завдання - забезпечити їх інструментами для координації та моніторингу виконання рішень на місцях. Окремий напрям роботи - це працевлаштування та створення доступних умов для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку, батьків дітей і молоді

- зазначив Корецький.

Він додав, що міністерства отримали конкретні завдання та терміни їх виконання.

Розраховуємо на подальшу спільну роботу, щоб безбар’єрність була базовим стандартом у всіх сферах життя

- резюмував глава уряду.

Нагадаємо

Уряд збільшує до чотирьох місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми для людей зі складними та множинними ампутаціями.

В Україні 10 університетів готуватимуть фахівців із безбар’єрності - Мінрозвитку23.03.26, 13:06 • 3580 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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