Уряд розширив безбар’єрні маршрути та оновив умови протезування - Корецький
Київ • УНН
У громадах визначили 1300 уповноважених із безбар’єрності та розширили доступні маршрути. Умови протезування адаптували до складних ампутацій.
За останні пів року Уряд розширив програму безбар’єрних маршрутів у містах і громадах. Також оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями - з урахуванням їхніх індивідуальних потреб. Про це розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє УНН.
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За його словами, у громадах визначено 1300 уповноважених з питань безбар’єрності.
Наступне завдання - забезпечити їх інструментами для координації та моніторингу виконання рішень на місцях. Окремий напрям роботи - це працевлаштування та створення доступних умов для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку, батьків дітей і молоді
Він додав, що міністерства отримали конкретні завдання та терміни їх виконання.
Розраховуємо на подальшу спільну роботу, щоб безбар’єрність була базовим стандартом у всіх сферах життя
Нагадаємо
Уряд збільшує до чотирьох місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми для людей зі складними та множинними ампутаціями.
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