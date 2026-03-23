В Україні 10 університетів готуватимуть фахівців із безбар’єрності - Мінрозвитку
Київ • УНН
Десять вишів впроваджують програми з фізичної доступності для архітекторів та будівельників. Курс триває 60 годин і завершується видачею сертифікатів.
В Україні стартує підготовка спеціалістів із безбар’єрності - відповідні програми впровадять у 10 закладах вищої освіти. Навчання поєднуватиме теорію та практику й дозволить фахівцям оцінювати доступність інфраструктури. Про це пише Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що вже затверджено програми підвищення кваліфікації, розроблені університетами, а також підписано меморандуми про співпрацю.
Навчання триватиме щонайменше 60 годин і включатиме вивчення законодавства, міжнародного досвіду, а також практичні обстеження об’єктів із подальшим наданням рекомендацій щодо підвищення доступності.
Долучитися до програм зможуть фахівці з освітою у сфері архітектури або будівництва.
Учасники вивчатимуть законодавство й міжнародний досвід, обстежуватимуть об'єкти та вчитимуться давати рекомендації для підвищення доступності
Після завершення курсу слухачі отримають сертифікати з фізичної безбар’єрності та зможуть професійно оцінювати рівень доступності об’єктів і впроваджувати відповідні рішення.
