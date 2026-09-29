Правительство расширило безбарьерные маршруты и обновило условия протезирования — Корецкий

$44.820.0350.970.16
ukenru
21:23 • 3358 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
17:59 • 22713 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
17:28 • 23413 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
16:13 • 31812 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
29 сентября, 15:26 • 21879 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
29 сентября, 14:54 • 19705 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
29 сентября, 14:38 • 28442 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
29 сентября, 14:30 • 15373 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
29 сентября, 14:15 • 11044 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
29 сентября, 12:41 • 30152 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
75%
758мм
Популярные новости
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 35524 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 26498 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 24352 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 19308 просмотра
Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды17:41 • 15885 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 24384 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы16:13 • 31812 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 28442 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 35555 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 30152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Испания
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo19:04 • 10875 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 19346 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 26535 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 37509 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 39272 просмотра
Актуальное
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram
Социальная сеть

Правительство расширило безбарьерные маршруты и обновило условия протезирования — Корецкий

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

В общинах определили 1300 уполномоченных по безбарьерности и расширили доступные маршруты. Условия протезирования адаптировали к сложным ампутациям.

Правительство расширило безбарьерные маршруты и обновило условия протезирования — Корецкий

За последние полгода Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов в городах и общинах. Также обновило условия протезирования для людей со сложными и множественными ампутациями — с учетом их индивидуальных потребностей. Об этом рассказал премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в общинах определены 1300 уполномоченных по вопросам безбарьерности.

Следующая задача — обеспечить их инструментами для координации и мониторинга выполнения решений на местах. Отдельное направление работы — это трудоустройство и создание доступных условий для людей с инвалидностью, ветеранов, людей старшего возраста, родителей детей и молодежи

— отметил Корецкий.

Он добавил, что министерства получили конкретные задания и сроки их выполнения.

Рассчитываем на дальнейшую совместную работу, чтобы безбарьерность была базовым стандартом во всех сферах жизни

— подытожил глава правительства.

Напомним

Правительство увеличивает до четырех месяцев срок авансирования производителей протезов в рамках государственной программы для людей со сложными и множественными ампутациями.

В Украине 10 университетов будут готовить специалистов по безбарьерности - Минразвития23.03.26, 13:06 • 3580 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Кабинет Министров Украины