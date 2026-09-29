Правительство расширило безбарьерные маршруты и обновило условия протезирования — Корецкий
Киев • УНН
В общинах определили 1300 уполномоченных по безбарьерности и расширили доступные маршруты. Условия протезирования адаптировали к сложным ампутациям.
За последние полгода Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов в городах и общинах. Также обновило условия протезирования для людей со сложными и множественными ампутациями — с учетом их индивидуальных потребностей. Об этом рассказал премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в общинах определены 1300 уполномоченных по вопросам безбарьерности.
Следующая задача — обеспечить их инструментами для координации и мониторинга выполнения решений на местах. Отдельное направление работы — это трудоустройство и создание доступных условий для людей с инвалидностью, ветеранов, людей старшего возраста, родителей детей и молодежи
Он добавил, что министерства получили конкретные задания и сроки их выполнения.
Рассчитываем на дальнейшую совместную работу, чтобы безбарьерность была базовым стандартом во всех сферах жизни
Напомним
Правительство увеличивает до четырех месяцев срок авансирования производителей протезов в рамках государственной программы для людей со сложными и множественными ампутациями.
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