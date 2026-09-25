Протезування за держпрограмою: Кабмін змінює умови для складних випадків
Київ • УНН
Протезування за держпрограмою залишається безоплатним, а термін отримання протеза становить до 90 робочих днів. На безбар’єрні маршрути спрямують 385 млн грн.
Уряд збільшує до чотирьох місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми для людей зі складними та множинними ампутаціями. Про це повідомив голова уряду Сергій Корецький у п'ятницю, 25 вересня, передає УНН.
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За словами Корецького, оновлення умов протезування враховує потреби військових і цивільних, які втратили кінцівки. У складних випадках необхідні індивідуальний підбір протеза та більше часу на його виготовлення, налаштування й опанування.
Для людини протезування за держпрограмою залишається безоплатним, а отримати протез вона має не пізніше ніж за 90 робочих днів із дати укладення договору
Окрім цього, уряд розширює безбар’єрні маршрути у містах і громадах. Вони мають забезпечити доступніший шлях між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом. Такі маршрути також створюватимуть до місць пам’яті. Відомо, що проєкти відбиратимуть з урахуванням їхньої готовності та співфінансування з місцевих бюджетів. На реалізацію цього напряму спрямують 385 млн грн із коштів, уже передбачених у бюджеті на інвестиційні проєкти.
Відповідні рішення ухвалили за підсумками тематичного засідання уряду за участю уповноваженої президента з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної.
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