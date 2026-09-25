Протезирование по государственной программе: Кабмин меняет условия для сложных случаев
Киев • УНН
Протезирование по государственной программе остается бесплатным, а срок получения протеза составляет до 90 рабочих дней. На безбарьерные маршруты направят 385 млн грн.
Правительство увеличивает до четырех месяцев срок авансирования производителей протезов в рамках государственной программы для людей со сложными и множественными ампутациями. Об этом сообщил глава правительства Сергей Корецкий в пятницу, 25 сентября, передает УНН.
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По словам Корецкого, обновление условий протезирования учитывает потребности военнослужащих и гражданских, потерявших конечности. В сложных случаях необходимы индивидуальный подбор протеза и больше времени на его изготовление, настройку и освоение.
Для человека протезирование по государственной программе остается бесплатным, а получить протез он должен не позднее чем через 90 рабочих дней с даты заключения договора
Кроме этого, правительство расширяет безбарьерные маршруты в городах и общинах. Они должны обеспечить более доступный путь между жильем, городской инфраструктурой и общественным транспортом. Такие маршруты также будут создавать к местам памяти. Известно, что проекты будут отбирать с учетом их готовности и софинансирования из местных бюджетов. На реализацию этого направления направят 385 млн грн из средств, уже предусмотренных в бюджете на инвестиционные проекты.
Соответствующие решения приняли по итогам тематического заседания правительства с участием уполномоченной президента по вопросам безбарьерности Татьяны Ломакиной.
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