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Дрон впав і вибухнув у Молдові на тлі атаки рф на Україну, у Румунії піднімали F-18

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

Безпілотник упав і вибухнув у районі села Гирбовец у Молдові. Румунія підняла два F-18, але порушення її повітряного простору не виявили.

Дрон впав і вибухнув у Молдові на тлі атаки рф на Україну, у Румунії піднімали F-18

Дрон залетів і вибухнув неподалік міста Бендери у Молдові вранці 30 вересня на тлі атаки рф на Україну. У Румунії вночі знову піднімали винищувачі. Про це УНН пише з посиланням на дані поліції і оборонних відомств країн.

У Молдові впав і вибухнув дрон

Сьогодні вранці, близько 05:40, поліцію повідомили про те, що на невеликій відстані над муніципалітетом Бендери помітили безпілотник. Згодом літальний апарат упав у сільській місцевості села Гирбовец, в Аненій-Нойському районі, де й вибухнув. Попередньо, про постраждалих не повідомлялося

- повідомили у поліції Молдови.

Територію взяли під охорону, на місце події відправили спеціалізовані підрозділи поліції.

"Експерти мають оглянути об'єкт та встановити всі обставини інциденту. Поліція закликає громадян не наближатися та не торкатися будь-яких підозрілих фрагментів чи предметів, а також уникати цієї місцевості до завершення перевірок", - ідеться у повідомленні.

Інцидент підтвердили у Міноборони Молдови.

"У контексті масованих атак російської федерації на Україну, національна інтегрована система моніторингу повідомляє про проліт національного повітряного простору сьогодні, 30 вересня, близько 05:43, безпілотником, який впав на околиці села Гирбовец, в Аненій-Нойському районі, де вибухнув", - ідеться у повідомленні молдовського оборонного відомства.

Служба повітряних операцій, як вказано, продовжує моніторити повітряний простір у координації з компетентними органами та партнерами.

Як зазначається, поліцію та представників національної армії відправили на місце події для розслідування інциденту.

Румунія піднімала винищувачі

"У ніч з 29 на 30 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль, що рухалася на схід від Ізмаїла, на території України, поблизу річкового кордону з Румунією", - ідеться у повідомленні Міноборони Румунії.

Два літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії, що перебувають у бойовій службі посиленої повітряної поліції, вилетіли для моніторингу ситуації

- зазначили у Міноборони Румунії.

Були заходи оповіщення населення на півночі повіту Тулча, і о 00:35 було передано повідомлення RO-Alert.

"Порушень національного повітряного простору не виявлено. Повітряна тривога припинена о 01:10", - сказано у повідомленні.

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Юлія Шрамко

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