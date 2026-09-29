На фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби 29 вересня на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що агресор завдав одного ракетного удару та здійснив 46 авіаційних ударів із застосуванням 172 керованих авіабомб, залучив для ударів 5763 дрони-камікадзе та здійснив 1938 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснили 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони чотири рази зупиняли спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Пискунівка, Миколаївка.

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На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів, три - поранено; знищено спеціальний засіб та три укриття. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки та 48 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 174 безпілотні літальні апарати різних типів - йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог атакував в бік Новогеоргієвки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Різдвянка.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище тричі атакуючи в бік Зарічного та Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали військові.

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