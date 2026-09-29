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На фронте произошло почти 200 боевых столкновений — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 958 просмотра

С начала 29 сентября российские войска осуществили 189 атак, нанесли 46 авиаударов и запустили 5763 дрона-камикадзе. Больше всего штурмов отбито на Константиновском направлении.

На фронте произошло почти 200 боевых столкновений — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 29 сентября на фронте произошло 189 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что агрессор нанес один ракетный удар и осуществил 46 авиационных ударов с применением 172 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5763 дрона-камикадзе и осуществил 1938 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано одно штурмовое действие противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением четырех КАБ и осуществили 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слободском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка.

На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Путникового.Семь попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Шыйковка, Новоселовка, Заречное, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны четыре раза останавливали попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Пискуновка, Николаевка.

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На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.На Константиновском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Розкошного, Степановки, Торецкого, Вольного и Кучерова Яра.

Четырнадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Светлое, Красноподолье, Новогришино, Кучеров Яр, Сергеевка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов, трое — ранены; уничтожены специальное средство и три укрытия. Повреждены единица автомобильной техники и 48 укрытий личного состава. Уничтожены или подавлены 174 беспилотных летательных аппарата различных типов

— говорится в сводке.

На Александровском направлении враг атаковал в направлении Новогеоргиевки. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку неподалеку от населенного пункта Рождественка.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, трижды атаковав в направлении Заречного и Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили военные.

Напомним

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек.

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Вадим Хлюдзинский

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