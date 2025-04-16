В Минэкономики предупредили о сокращении объемов производства сельхозпродукции

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 23655 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 103512 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 54311 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 61142 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 66380 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 111643 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 100286 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 36677 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 61420 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 111722 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 116594 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 71508 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 43281 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 37326 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 26358 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 14515 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 103512 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 116986 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 111643 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 100286 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 71768 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 34032 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 34788 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 35790 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 37881 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В Минэкономики предупредили о сокращении объемов производства сельхозпродукции

Киев • УНН

 • 2836 просмотра

В феврале 2025 года в Украине зафиксировано сокращение производства сельскохозяйственной продукции. Причиной является уменьшение объемов производства большинства видов животноводческой продукции.

В Минэкономики предупредили о сокращении объемов производства сельхозпродукции

В Украине в феврале 2025 года наблюдалось сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Причиной этого являются меньшие объемы производства большинства видов животноводческой продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики.

В феврале 2025 года наблюдалось сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции из-за меньших объемов производства большинства видов животноводческой продукции

- рассказали в Минэкономики.

Основными факторами влияния были:

  • низкая конкурентоспособность продукции на внешнем рынке;
    • сложная и дорогостоящая логистика (последствия полномасштабного военного вторжения россии в Украину);
      • нехватка рабочей силы (последствия полномасштабного военного вторжения россии в Украину).

        Положительным фактором, который поддерживал деятельность прежде всего сельскохозяйственных предприятий, было предоставление государственной поддержки, которая позволила частично восстановить утраченные инфраструктурные объекты, технику, оборудование, поголовье животных. В то же время в домохозяйствах из-за усложненного доступа к оборотным средствам продолжает наблюдаться сокращение производства.

        Быстрее адаптироваться к новым условиям производства, учитывая более короткий цикл выращивания, по сравнению с другими подвидами животноводства, смогло птицеводство

        - отметили в Минэкономики.

        Справочно

        По данным Гостаможслужбы в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года экспорт мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы в физическом измерении вырос на 11,% (в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года – сократился на 2,7%, в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года – вырос на 11,7%).

        В 2024 году по данным Минагрополитики урожай зерновых культур составил 53,9 млн т (меньше 4,2% по сравнению с соответствующей датой 2023 года). В разрезе зерновых культур собрано 22,4 млн т урожая пшеницы (меньше на 0,4% по сравнению с соответствующей датой 2023 года) и кукурузы – 24,2 млн т (меньше на 7,4% соответственно).

        В разрезе технических культур: сахарной свеклы – 12,1 млн т (больше на 6,7% соответственно), сои – 6 млн т (больше на 25,9% соответственно), подсолнечника – 10,2 млн т (меньше на 14,4% соответственно) и рапса – 3,5 млн т (меньше на 13,7% соответственно).

        Дополнение

        В Украине крайне важно создать сеть овощных хранилищ, что поможет стабилизировать цены на продукцию.

        "На рынке овощей историческая проблема в том, что мы умеем выращивать, но чтобы сохранить - то нет необходимых мощностей. В столице, в областных центрах, нет надежных овощехранилищ, поэтому мой призыв к бизнесу - стройте овощехранилища", - призвал Министр агрополитики Виталий Коваль.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ЭкономикаАгроновости
        Виталий Коваль
        Украина
        Brent
        $65.78
        Bitcoin
        $84,604.10
        S&P 500
        $5,341.19
        Tesla
        $248.98
        Газ TTF
        $35.23
        Золото
        $3,324.09
        Ethereum
        $1,590.59