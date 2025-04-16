В Минэкономики предупредили о сокращении объемов производства сельхозпродукции

В Украине в феврале 2025 года наблюдалось сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Причиной этого являются меньшие объемы производства большинства видов животноводческой продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики.

В феврале 2025 года наблюдалось сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции из-за меньших объемов производства большинства видов животноводческой продукции - рассказали в Минэкономики.

Основными факторами влияния были:

низкая конкурентоспособность продукции на внешнем рынке;

сложная и дорогостоящая логистика (последствия полномасштабного военного вторжения россии в Украину);

нехватка рабочей силы (последствия полномасштабного военного вторжения россии в Украину).

Положительным фактором, который поддерживал деятельность прежде всего сельскохозяйственных предприятий, было предоставление государственной поддержки, которая позволила частично восстановить утраченные инфраструктурные объекты, технику, оборудование, поголовье животных. В то же время в домохозяйствах из-за усложненного доступа к оборотным средствам продолжает наблюдаться сокращение производства.

Быстрее адаптироваться к новым условиям производства, учитывая более короткий цикл выращивания, по сравнению с другими подвидами животноводства, смогло птицеводство - отметили в Минэкономики.

Справочно

По данным Гостаможслужбы в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года экспорт мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы в физическом измерении вырос на 11,% (в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года – сократился на 2,7%, в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года – вырос на 11,7%).

В 2024 году по данным Минагрополитики урожай зерновых культур составил 53,9 млн т (меньше 4,2% по сравнению с соответствующей датой 2023 года). В разрезе зерновых культур собрано 22,4 млн т урожая пшеницы (меньше на 0,4% по сравнению с соответствующей датой 2023 года) и кукурузы – 24,2 млн т (меньше на 7,4% соответственно).

В разрезе технических культур: сахарной свеклы – 12,1 млн т (больше на 6,7% соответственно), сои – 6 млн т (больше на 25,9% соответственно), подсолнечника – 10,2 млн т (меньше на 14,4% соответственно) и рапса – 3,5 млн т (меньше на 13,7% соответственно).

Дополнение

В Украине крайне важно создать сеть овощных хранилищ, что поможет стабилизировать цены на продукцию.

"На рынке овощей историческая проблема в том, что мы умеем выращивать, но чтобы сохранить - то нет необходимых мощностей. В столице, в областных центрах, нет надежных овощехранилищ, поэтому мой призыв к бизнесу - стройте овощехранилища", - призвал Министр агрополитики Виталий Коваль.