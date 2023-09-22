Ми ж обіцяли, що "далі буде": командувач Повітряних сил відреагував на "бавовну" у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук прокоментував "бавовну" в окупованому Севастополі і подякував льотчикам Повітряних сил, передає УНН.
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"Ми ж обіцяли, що "далі буде..." Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил!" - написав Олещук у Telegram.
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Командувач Повітряних сил також потролив окупантів, які заявили, що нібито збили всі ракети.
"Все ракеты сбиты!" Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе", - зазначив Олешук.
Він також нагадав, що Севастополь – місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
"Разом – до перемоги!" - резюмував Командувач Повітряних Сил.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.