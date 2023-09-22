Мы же обещали, что "дальше будет": командующий Воздушных сил отреагировал на "хлопок" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук прокомментировал "хлопок" в оккупированном Севастополе и поблагодарил летчиков Воздушных сил, передает УНН.
Цитата
"Мы же обещали, что "дальше будет..." Поэтому пока оккупанты оправляются в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил!" - написал Олещук в Telegram.
Добавим
Командующий Воздушных сил также потроллил оккупантов, которые заявили, что якобы сбили все ракеты.
"Все ракеты сбиты!" Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет", - отметил Олешук.
Он также напомнил, что Севастополь – город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
"Вместе – к победе!" - резюмировал Командующий Воздушными Силами.
Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.