В Севастополе снова раздаются взрывы: в соцсетях сообщают о вероятном "прилете" в ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", вероятно, ударили по Севастопольской ТЭЦ, передает УНН.
Детали
По данным "Крым. Реалии", в 17:37 в Севастополе прогремел еще один мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах.
Над центральным холмом Севастополя виден светло-серый дым. Издание отмечает, что пока непонятно – это дым от первого взрыва или от последнего. Ранее когда был первый взрыв в обед, над центральным холмом был черный дым.
Добавим
В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что, вероятно, ударили по Севастопольской ТЭЦ.
Оккупанты информацию о "прилете" в ТЭЦ пока не комментировали.
Ранее
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.
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