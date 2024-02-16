У команді навального не можуть підтвердити смерть опозиціонера: адвокат виїхав до колонії
Київ • УНН
Команда навального не може підтвердити повідомлення про його смерть у в'язниці, поширені російською владою. Його адвокат вже прямує до колонії для уточнення інформації.
У команді російського опозиціонера олексія навального наразі немає підтверджень інформації щодо його смерті. Про це заявила прессекретарка навального кіра ярмиш, пише УНН.
Деталі
ФСВП по Ямало-Ненецькому округу поширює новину про смерть олексія навального в ІЧ-3. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає
Також зазначається, що адвокат навального вже вилетів у харп ( селище, де знаходилась в'язниця навального - ред) для перевірки інформації.
Нагадаємо
Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу сьогодні вдень заявила, що навальний помер у виправній колонії рф.
Навального відправили до колонії на Крайній Півночі25.12.23, 16:33 • 25678 переглядiв