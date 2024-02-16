У команді навального не можуть підтвердити смерть опозиціонера: адвокат виїхав до колонії

У команді російського опозиціонера олексія навального наразі немає підтверджень інформації щодо його смерті. Про це заявила прессекретарка навального кіра ярмиш, пише УНН.

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ФСВП по Ямало-Ненецькому округу поширює новину про смерть олексія навального в ІЧ-3. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає - йдеться у дописі команди навального.

Також зазначається, що адвокат навального вже вилетів у харп ( селище, де знаходилась в'язниця навального - ред) для перевірки інформації.

Нагадаємо

Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу сьогодні вдень заявила, що навальний помер у виправній колонії рф.

Навального відправили до колонії на Крайній Півночі