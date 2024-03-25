Ракетный удар рф по Киеву: КГВА сообщает о повреждении многоэтажки на Печерске, обломках в еще двух районах

Многоэтажный дом в Печерском районе Киева, предварительно, был поврежден в результате вражеской ракетной атаки, также сообщается об обломках в Соломенском и Днепровском районах, сообщили в КГВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах", - сообщили в КГВА в соцсетях.

Как указано, оперативные службы следуют на места происшествий.

"Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", - указали в КГВА.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Мэр Киева указал, что были вызовы экстренных служб в три района столицы.