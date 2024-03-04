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Украина не получит Taurus, если для управления ракетами потребуются военные ФРГ - Шольц

Украина не получит Taurus, если для управления ракетами потребуются военные ФРГ - Шольц

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 13:14  •  8438 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил передачу Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, если немецкие войска должны будут обеспечить управление снарядами.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian. 

Детали

"Нельзя поставить систему вооружений с очень широким радиусом действия и не подумать о том, как управлять ею", - заявил Шольц. 

Он также добавил: "Если вы хотите обеспечить управление, а это возможно только с участием немецких солдат, то для меня это не обсуждается".

Дополнение 

Германия до сих пор не согласовала передачу Украине ракет Taurus, опасаясь расширения масштабов войны и втягивания в прямую конфронтацию с россией.

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, на фоне того, как Лондон выразил раздражение по поводу комментариев канцлера Германии Олафа Шольца касательно возможной британской активности в Украине. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
hardianХранитель
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
londonЛондон
Україна не отримає Taurus, якщо для керування ракетами будуть потрібні військові ФРН - Шольц
Scholz: Ukraine will not receive Taurus if German military is needed to control missiles
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Украина не получит Taurus, если для управления ракетами потребуются военные ФРГ - Шольц

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