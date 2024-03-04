Украина не получит Taurus, если для управления ракетами потребуются военные ФРГ - Шольц
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил передачу Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, если немецкие войска должны будут обеспечить управление снарядами.
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Детали
"Нельзя поставить систему вооружений с очень широким радиусом действия и не подумать о том, как управлять ею", - заявил Шольц.
Он также добавил: "Если вы хотите обеспечить управление, а это возможно только с участием немецких солдат, то для меня это не обсуждается".
Дополнение
Германия до сих пор не согласовала передачу Украине ракет Taurus, опасаясь расширения масштабов войны и втягивания в прямую конфронтацию с россией.
Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, на фоне того, как Лондон выразил раздражение по поводу комментариев канцлера Германии Олафа Шольца касательно возможной британской активности в Украине.
Украина не получит Taurus, если для управления ракетами потребуются военные ФРГ - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил передачу Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, если немецкие войска должны будут обеспечить управление снарядами.
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