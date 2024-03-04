Украина не получит Taurus, если для управления ракетами потребуются военные ФРГ - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Нельзя поставить систему вооружений с очень широким радиусом действия и не подумать о том, как управлять ею", - заявил Шольц.

Он также добавил: "Если вы хотите обеспечить управление, а это возможно только с участием немецких солдат, то для меня это не обсуждается".

Дополнение

Германия до сих пор не согласовала передачу Украине ракет Taurus, опасаясь расширения масштабов войны и втягивания в прямую конфронтацию с россией.

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, на фоне того, как Лондон выразил раздражение по поводу комментариев канцлера Германии Олафа Шольца касательно возможной британской активности в Украине.