Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  24513 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  91245 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  107342 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  108014 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208852 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273512 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237903 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259665 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271379 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:14  •  12980 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть возможность" поставки Украине крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты ее территории и населения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" возможные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину. Бербок подчеркнула, что "факты очень и очень ясны". Об этом пишет Politico, передает УНН

Детали 

Бербок сказала, что Германия должна рассмотреть отправку в Украину "всех возможных ресурсов", которые могли бы помочь ей защитить свою территорию и население.

Так Бербок ответила на вопрос о том, согласна ли она с утверждением Шольца, что Берлин не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку это потребовало бы присутствия немецких войск на украинской территории.

Однако, как отмечает издание, Шольц сегодня снова высказался против отправки ракет и дал понять, что решение в конечном итоге остается за ним.

"Я - канцлер, и поэтому это касается меня", - сказал канцлер Германии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Шольца "активно розглянути" питання про постачання Taurus Україні
German Foreign Minister Burbock urges Scholz to "actively consider" supplying Taurus to Ukraine
Новости по теме

Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть возможность" поставки Украине крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты ее территории и населения.

Война •   •  12980 просмотра
Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.

Война •   •  11000 просмотра
В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника

Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассницы лицея №4 в Ивано-Франковске.

Общество •   •  11561 просмотра
В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника

Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.

Война •   •  11663 просмотра
Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Криминал и ЧП •   •  8527 просмотра
ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА

Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.

Война •   •  8845 просмотра
россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА

С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий

Около двух тысяч детей остались сиротами из-за боевых действий в Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Власти пытаются устроить этих детей в семейные формы воспитания.

Общество •   •  9992 просмотра
С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий

Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить с президентом россии владимиром путиным планы рф по Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  12511 просмотра
Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.

Война •   •  12418 просмотра
Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.

Война •   •  13720 просмотра
Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив