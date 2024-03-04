Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть возможность" поставки Украине крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты ее территории и населения.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" возможные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину. Бербок подчеркнула, что "факты очень и очень ясны". Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Бербок сказала, что Германия должна рассмотреть отправку в Украину "всех возможных ресурсов", которые могли бы помочь ей защитить свою территорию и население.
Так Бербок ответила на вопрос о том, согласна ли она с утверждением Шольца, что Берлин не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку это потребовало бы присутствия немецких войск на украинской территории.
Однако, как отмечает издание, Шольц сегодня снова высказался против отправки ракет и дал понять, что решение в конечном итоге остается за ним.
"Я - канцлер, и поэтому это касается меня", - сказал канцлер Германии.
Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть возможность" поставки Украине крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты ее территории и населения.
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