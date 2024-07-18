Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  107788 просмотра
Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  106587 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  88916 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  80381 просмотра
Взрыв прогремел в пригороде Днепра

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

  •  54957 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  146143 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  146400 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  159376 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  153967 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  196289 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

  •  41441 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  113096 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  105266 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  109361 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  108089 просмотра
Актуальное
Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа

Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 08:44  •  4804 просмотра

Read in English

Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.

Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс согласился стать кандидатом от Республиканской партии на пост вице-президента США в среду, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Речь Вэнса на третий день Национального съезда Республиканской партии ознаменовала его первое официальное появление в качестве кандидата на пост вице-президента от Трампа. Бывший президент США наблюдал за выступлением Вэнса из своей ложи на арене Fiserv Forum в Милуоки.

"Сегодня вечером, господин председатель, я стою здесь смиренный и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю вашу номинацию на должность вице-президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэнс.

Избранный представлять Огайо в Сенате в 2022 году, Вэнс подробно рассказал аудитории о своем воспитании в маленьком городке в Огайо и отдал дань уважения своей бабушке, которую он называл Мамау, и которая вырастила Вэнса, пока его мать боролась с зависимостью. Мать Вэнса, Беверли Эйкинс, присутствовала на выступлении и сидела рядом со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в ложе для семьи и друзей. Трамп и присутствующие на арене аплодировали ей стоя.

Описывая свой путь от Аппалачей до вступления в Корпус морской пехоты США после 11 сентября, посещения Йельской юридической школы и баллотирования в Сенат, Вэнс сказал, что узнал о потребности нации в лидере, который "борется за людей, которые построили эту страну". 

"Президент Трамп представляет собой последнюю надежду Америки на восстановление того, что, если оно будет потеряно, возможно, никогда больше не будет найдено: страну, где мальчик из рабочего класса, рожденный далеко от залов власти, может стоять на этой сцене как следующий вице-президент Соединенных Штатов", - сказал 39-летний Вэнс.

Его жена Уша Чилукури Вэнс представила на съезде своего мужа, назвав его "самым интересным человеком, которого я знала". "Трудно представить себе более яркий пример американской мечты. Мальчик из Мидлтауна, штат Огайо, которого бабушка воспитывала в трудные времена, был избран, чтобы помочь нашей стране преодолеть некоторые из самых серьезных проблем", - сказала она.

Во время своего выступления Вэнс поднял вопрос о покушении на Трампа во время митинга в Батлере в штате Пенсильвания в субботу, и сказал, что его действия после стрельбы демонстрируют его преданность нации. "Встречаясь сегодня вечером, мы не можем забывать, что этот вечер мог быть совсем другим. Вместо дня празднования это мог быть день душевной боли и траура", - сказал он.

После покушения на убийство бывший президент призвал к единству и несколько его бывших оппонентов во время республиканских праймериз выступили с речами на съезде. Наиболее заметной среди них была бывшая посол США в ООН Никки Хейли, которая заявила о своей поддержке Трампа во время выступления во вторник.

Вэнс также выступил с посланием единства и призвал американцев поддержать партию, которая не боится обсуждать идеи в поисках лучшего решения.

Республиканская партия на ближайшие четыре года, по словам Вэнса, "объединена в нашей любви к Америке и предана свободе слова и открытому обмену идеями".

Дополнение

В свои 39 лет Вэнс стал первым миллениалом, который оказался в главном партийном списке. "Его возраст резко контрастирует с 78-летним Трампом и 81-летним президентом Байденом, которого внутри Демократической партии призывают выйти из гонки после его шатких результатов на дебатах в прошлом месяце", - отмечает издание.

Вэнс, получивший известность после публикации своих мемуаров "Элегия горцев" (также "Деревенская элегия"), критиковал Трампа во время кампании 2016 года, но извинился за его унизительные замечания в последние годы. Книга снова поднялась на вершину списков бестселлеров после того, как Вэнс был выбран, чтобы присоединиться к Трампу в топе партийного списка.

Кандидат в вице-президенты США от Трампа: что Джей Ди Вэнс говорил об Украине 16 июля 2024, 07:25 • 32150 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
korpus-morskoi-pekhoti-sshaКорпус морской пехоты США
ogaioОгайо
j-d-vensДж. Д. Вэнс
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
nikki-kheiliНикки Хейли
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
  •  62054 просмотра

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Эксклюзив
В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
  •  71811 просмотра

В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
  •  112434 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  146143 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  107442 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Эксклюзив
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
  •  146400 просмотра

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Эксклюзив
Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования
  •  73585 просмотра

Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
17 июля 2024, 08:15  •  100769 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
17 июля 2024, 07:19  •  153967 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
17 июля 2024, 07:15  •  89075 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Популярные

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

  •  54957 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  80381 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  88916 просмотра
Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  106587 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  107788 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  146143 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  146400 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  159376 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  153967 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  196289 просмотра

Война

Ночная атака рф унесла жизни двух человек в Донецкой области, за сутки еще 17 раненых

Ночная атака рф унесла жизни двух человек в Донецкой области, за сутки еще 17 раненых

  •  4881 просмотра
Силы обороны отошли от позиций в Урожайном - ОСУВ "Хортица"

Силы обороны отошли от позиций в Урожайном - ОСУВ "Хортица"

  •  20874 просмотра
В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

  •  27773 просмотра
Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

  •  39528 просмотра
Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

  •  46238 просмотра

политика

Зеленский прибыл в Британию: анонсировал участие в саммите, встречи с королем и новым премьером и новые соглашения по безопасности

Зеленский прибыл в Британию: анонсировал участие в саммите, встречи с королем и новым премьером и новые соглашения по безопасности

  •  21412 просмотра
Урсула фон дер Ляйен огласила планы на пять лет и призвала Европарламент утвердить ее на второй срок

Урсула фон дер Ляйен огласила планы на пять лет и призвала Европарламент утвердить ее на второй срок

  •  22024 просмотра
Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо

Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо

  •  39104 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  80272 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  88828 просмотра

Война

Ночная атака рф унесла жизни двух человек в Донецкой области, за сутки еще 17 раненых

Ночная атака рф унесла жизни двух человек в Донецкой области, за сутки еще 17 раненых

  •  4881 просмотра
Силы обороны отошли от позиций в Урожайном - ОСУВ "Хортица"

Силы обороны отошли от позиций в Урожайном - ОСУВ "Хортица"

  •  20874 просмотра
В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

  •  27773 просмотра
Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

  •  39528 просмотра
Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

  •  46238 просмотра

политика

Зеленский прибыл в Британию: анонсировал участие в саммите, встречи с королем и новым премьером и новые соглашения по безопасности

Зеленский прибыл в Британию: анонсировал участие в саммите, встречи с королем и новым премьером и новые соглашения по безопасности

  •  21412 просмотра
Урсула фон дер Ляйен огласила планы на пять лет и призвала Европарламент утвердить ее на второй срок

Урсула фон дер Ляйен огласила планы на пять лет и призвала Европарламент утвердить ее на второй срок

  •  22024 просмотра
Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо

Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо

  •  39104 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  80272 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  88828 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  109954 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  118003 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  145914 просмотра

Экономика

В Украине критически важными определены более 700 предприятий и организаций

В Украине критически важными определены более 700 предприятий и организаций

  •  1003 просмотра
Прогнозы бюджетов на местном уровне планируют восстановить: парламент поддержал законопроект

Прогнозы бюджетов на местном уровне планируют восстановить: парламент поддержал законопроект

  •  1274 просмотра
Около 1,2 млн человек можно забронировать от мобилизации - Минэкономики

Около 1,2 млн человек можно забронировать от мобилизации - Минэкономики

  •  7027 просмотра
Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо

Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо

  •  39104 просмотра
В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

  •  17629 просмотра

Киев

Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

  •  7561 просмотра
В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

  •  17629 просмотра
В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

  •  12152 просмотра
В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары

В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары

  •  11816 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

  •  26418 просмотра