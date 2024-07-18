Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа

Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс согласился стать кандидатом от Республиканской партии на пост вице-президента США в среду, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Речь Вэнса на третий день Национального съезда Республиканской партии ознаменовала его первое официальное появление в качестве кандидата на пост вице-президента от Трампа. Бывший президент США наблюдал за выступлением Вэнса из своей ложи на арене Fiserv Forum в Милуоки.

"Сегодня вечером, господин председатель, я стою здесь смиренный и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю вашу номинацию на должность вице-президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэнс.

Избранный представлять Огайо в Сенате в 2022 году, Вэнс подробно рассказал аудитории о своем воспитании в маленьком городке в Огайо и отдал дань уважения своей бабушке, которую он называл Мамау, и которая вырастила Вэнса, пока его мать боролась с зависимостью. Мать Вэнса, Беверли Эйкинс, присутствовала на выступлении и сидела рядом со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в ложе для семьи и друзей. Трамп и присутствующие на арене аплодировали ей стоя.

Описывая свой путь от Аппалачей до вступления в Корпус морской пехоты США после 11 сентября, посещения Йельской юридической школы и баллотирования в Сенат, Вэнс сказал, что узнал о потребности нации в лидере, который "борется за людей, которые построили эту страну".

"Президент Трамп представляет собой последнюю надежду Америки на восстановление того, что, если оно будет потеряно, возможно, никогда больше не будет найдено: страну, где мальчик из рабочего класса, рожденный далеко от залов власти, может стоять на этой сцене как следующий вице-президент Соединенных Штатов", - сказал 39-летний Вэнс.

Его жена Уша Чилукури Вэнс представила на съезде своего мужа, назвав его "самым интересным человеком, которого я знала". "Трудно представить себе более яркий пример американской мечты. Мальчик из Мидлтауна, штат Огайо, которого бабушка воспитывала в трудные времена, был избран, чтобы помочь нашей стране преодолеть некоторые из самых серьезных проблем", - сказала она.

Во время своего выступления Вэнс поднял вопрос о покушении на Трампа во время митинга в Батлере в штате Пенсильвания в субботу, и сказал, что его действия после стрельбы демонстрируют его преданность нации. "Встречаясь сегодня вечером, мы не можем забывать, что этот вечер мог быть совсем другим. Вместо дня празднования это мог быть день душевной боли и траура", - сказал он.

После покушения на убийство бывший президент призвал к единству и несколько его бывших оппонентов во время республиканских праймериз выступили с речами на съезде. Наиболее заметной среди них была бывшая посол США в ООН Никки Хейли, которая заявила о своей поддержке Трампа во время выступления во вторник.

Вэнс также выступил с посланием единства и призвал американцев поддержать партию, которая не боится обсуждать идеи в поисках лучшего решения.

Республиканская партия на ближайшие четыре года, по словам Вэнса, "объединена в нашей любви к Америке и предана свободе слова и открытому обмену идеями".

Дополнение

В свои 39 лет Вэнс стал первым миллениалом, который оказался в главном партийном списке. "Его возраст резко контрастирует с 78-летним Трампом и 81-летним президентом Байденом, которого внутри Демократической партии призывают выйти из гонки после его шатких результатов на дебатах в прошлом месяце", - отмечает издание.

Вэнс, получивший известность после публикации своих мемуаров "Элегия горцев" (также "Деревенская элегия"), критиковал Трампа во время кампании 2016 года, но извинился за его унизительные замечания в последние годы. Книга снова поднялась на вершину списков бестселлеров после того, как Вэнс был выбран, чтобы присоединиться к Трампу в топе партийного списка.

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