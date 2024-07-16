39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, которого Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты США, далеко не всегда поддерживал нынешнего выдвиженца Республиканской партии и несколько лет назад называл его самыми уничижительными словами. Кроме того, Вэнс последовательно выступал против американской военной помощи Украине, при этом он не поддерживает российское вторжение, указало BBC, рассказав, что известно о политике, который в случае победы Трампа в ноябре этого года может стать вице-президентом США, пишет УНН.

"Я всегда был против Трампа. Он мне никогда не нравился". "Господи, какой же он идиот!" "Он мне кажется мерзавцем". Это лишь некоторые высказывания Вэнса о Дональде Трампе, которые он сделал в 2016 году, вскоре после публикации своих мемуаров "Деревенская элегия", превративших его в знаменитость.

В том же году он написал частное сообщение следующего содержания одному из коллег в фейсбуке: "Я иногда думаю, что Трамп - это циничный говнюк, а иногда - что он американский Гитлер".

Но уже через несколько лет, как пишет издание, Вэнс превратился в одного из самых надежных союзников Трампа. Теперь сенатор от штата Огайо стал его партнером по избирательной гонке - и главным претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев в 2028 году. Этому будет способствовать его репутация сенатора-республиканца и корни на американском Среднем Западе.

Трамп объявил Джей Ди Венса своим кандидатом на должность вице-президента США

В Сенате, как указано, он был последовательным сторонником консервативной повестки: он поддерживал популистские экономические меры и оставался одним из самых известных противников помощи Украине.

Что Вэнс говорил и писал об Украине и россии

Вэнс, как пишет издание, принадлежит к числу американских сенаторов, выступавших против законопроекта о выделении Украине нового пакета помощи в размере 60 млрд долларов. В апреле этого года Вэнс опубликовал колонку в газете New York Times под названием "Цифры по поводу Украины не сходятся", в которой объяснил причины такой позиции.

"Проблема Украины - это не Республиканская партия, это математика, - писал Вэнс. - Украине нужно больше солдат, чем она может найти, даже при условии реализации драконовской мобилизационной политики. И ей нужно больше оборудования, чем США могут предоставить".

Вэнс утверждал, что Украине придется принять "жестокую реальность", утвердить оборонительную стратегию и как можно скорее пойти на переговоры с россией, пишет издание.

С таким мнением, как указано не соглашаются многие республиканцы и демократы, которые напоминают, что коллективная экономическая и военная мощь стран Запада, помогающих Украине, значительно превышает российские возможности. Такой же позиции придерживается большинство европейских стран и блок НАТО, который на последнем саммите решил усилить поддержку Украины для обеспечения ее победы.

Как напоминает американское издание The Hill, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс поддерживал внешнеполитическую доктрину Трампа, основанную на принципе "Америка превыше всего".

Вслед за экс-президентом США он говорил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в частности, в области производства вооружений. Таким образом, по мнению Вэнса, США могут уделить больше внимания азиатскому региону и противостоять агрессивному Китаю.

Он также, как указывает издание, призывал поддерживать диалог с президентом россии владимиром путиным. "Я никогда не назвал путина добрым и дружелюбным человеком. Я говорил, что он человек с определенными интересами, и США должны отвечать этому человеку с определенными интересами", - цитирует The Hill выступление Вэнса в Мюнхене.

"Тот факт, что он плохой парень, не означает, что мы не можем с ним поддерживать базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов. По всему миру полно плохих парней, и мне сейчас намного больше интересны некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе", - также говорил Вэнс.