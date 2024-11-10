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Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов

Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов

Киев  •  УНН

09:46 • 4327 просмотра

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Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).

Дональд Трамп одержал победу в Аризоне, которая считалась «шатким» штатом, закрепив свою позицию победителя.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Дональд Трамп победил на президентских выборах в Аризоне, согласно прогнозу Edison Research, обнародованному в субботу, завершив подсчет голосов во всех семи штатах, где проходили выборы, и обеспечив себе решающее преимущество в Коллегии выборщиков над вице-президентом от Демократической партии Камалой Харрис.

Республиканец Трамп, который уже в среду получил необходимые для победы 270 голосов Коллегии выборщиков, теперь, по прогнозам, имеет 312 голосов против 226 у Харрис. Кроме Аризоны, Трамп одержал победу в штатах Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада, которые считались колеблющимися.

В 2020 году Джо Байден победил Трампа, одержав победу в шести из этих семи штатов и немного уступив в Северной Каролине, обеспечив себе 306 голосов Коллегии выборщиков против 232 у Трампа.

По данным Associated Press, Трамп получил 74,6 миллиона голосов по всей стране, что составляет 50,5%, по сравнению с 70,9 миллионами, или 48%, у Харрис.

Напомним 

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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