Бывший президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хочет провести дебаты с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, но еще не дал согласия на какие-то конкретные дебаты, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Он сказал, что ранее согласованные дебаты на сентябрь, организованные ABC, должны были быть дебатами с президентом США Джо Байденом, который с тех пор выбыл из гонки.

«Я ни на что не соглашался. Я согласился на дебаты с Джо Байденом, - сказал Трамп во вторник в телефонном разговоре с журналистами. - Но я хочу с ней подебатировать, и она ничем не будет отличаться, потому что имеют одинаковую политику. Я думаю, что дебаты важны для президентской гонки, правда, вы как бы обязаны дебатировать».

Трамп заявил, что готов принять участие в более чем одних дебатах с Харрис, и сказал, что, по его мнению, «важно» проводить президентские дебаты.

Трамп раскритиковал ABC - телеканал, который планирует провести президентские дебаты 10 сентября - и сказал, что он «не в восторге от ABC».

Он сказал, что его особенно не устраивает освещение телеканалом выхода Байдена из гонки, и заявил, что они пытаются сделать из Джо Байдена героя.

Трамп ранее заявил на Truth Social, что хочет, чтобы эти дебаты проводил Fox News, а не ABC.

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