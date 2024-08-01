Вице-президент США Камала Харрис повлияла на Германию и Словению с целью удовлетворить требования России для обмена заключенными. Во время ее визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале главной задачей американской чиновницы было обсуждение освобождения граждан США, которые находились в российской тюрьме. Об этом сообщает американский телеканал CNN, передает УНН.

Детали

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Харрис попросила «двустороннего диалога с ограниченным участием».

Неназванный представитель Белого дома рассказал изданию, что во время переговоров в таком формате Харрис рассказывала о решающем значении освобождения Вадима Красикова, которого приговорили к тюрьме в Германии, в обмене заключенными с Россией.

СМИ утверждает, что вице-президент надавила на Шольца, чтобы тот способствовал обмену Красикова. С тех пор, по информации CNN, американские чиновники признали, что киллер из ФСБ был «наиболее крупной рыбой», которую хотели заполучить россияне.

Во время своей поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности Харрис провела переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Она убеждала главу словенского правительства, чтобы тот добился освобождения двух российских граждан, находившихся под стражей в Словении (там ранее задержали Артема и Анну Дульцевых, которые шпионили в пользу России). По мнению США, их возвращение было одним из основных приоритетов для РФ.

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