Киев • УНН
Путин встретился с бывшими заключенными, которые вернулись в Россию после обмена, и пообещал им государственные награды. В Россию вернулись 8 человек, включая двух детей, в обмен на 16 человек, переданных США.
Путин встретился с бывшими заключенными, которые вернулись в Россию после обмена, и поблагодарил их "за верность присяге". Об этом сообщают российские медиа, передает УНН.
Детали
Глава Кремля подчеркнул, что "Родина не забывала о них ни минуты".
Он также пообещал представить всех освобожденных россиян к государственным наградам.
Дополнение
Путин лично встретил у трапа самолета в московском аэропорту Внуково-2 освобожденных в рамках обмена россиян.
В рамках обмена в Россию вернулись восемь человек (вместе с двумя несовершеннолетними детьми - 10) - Вадим Красиков, Анна и Артем Дульцевы (и двое их детей), Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Павел Рубцов.
Российская сторона передала американской 16 человек.
США підтверджують: Навальний мав бути частиною обміну ув'язненими1 августа 2024, 19:17 • 10449 просмотров