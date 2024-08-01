Путин встретился с бывшими заключенными, которые вернулись в Россию после обмена, и поблагодарил их "за верность присяге". Об этом сообщают российские медиа, передает УНН.

Детали

Глава Кремля подчеркнул, что "Родина не забывала о них ни минуты".

Он также пообещал представить всех освобожденных россиян к государственным наградам.

Дополнение

Путин лично встретил у трапа самолета в московском аэропорту Внуково-2 освобожденных в рамках обмена россиян.

В рамках обмена в Россию вернулись восемь человек (вместе с двумя несовершеннолетними детьми - 10) - Вадим Красиков, Анна и Артем Дульцевы (и двое их детей), Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Павел Рубцов.

Российская сторона передала американской 16 человек.

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