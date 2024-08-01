Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что Алексей Навальный должен был стать частью соглашения об обмене заключенными между США и Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной обмену, передает УНН.

Детали

«Мы работали над соглашением об обмене, которое бы включало Алексея Навального», - отметил Салливан. Он также рассказал, что в день смерти Навального встречался с его родителями и заверил их, что президент США намерен довести эту сделку до конца, работая над ней «день и ночь».

У навального заявили, що його хотіли звільнити в рамках сьогоднішнього обміну в'язнями між США та рф