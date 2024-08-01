российского политика алексея навального могли освободить в рамках обмена заключенными, который состоялся 1 августа. Об этом рассказал один из его соратников Леонид Волков, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обмен планировали провести еще в феврале, но в связи со смертью Навального его сроки были перенесены.

Да, это тот самый обмен, в рамках которого, как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу алексей навальный. (...) Но путин решил "перевернуть доску", решил, что навального не отдаст ни за что. И убил его буквально за пару дней до того, как обмен мог состояться - заявил волков.

Напомним

В четверг, 1 августа, в столице Турции Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и Западом.

По данным турецкого канала NTV , всего в обмене участвуют 26 человек: 10 освобожденных в рамках обмена направятся в Россию, 13 - в Германию, трое - в США.

В частности, россия освободила американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха США Пола Уилана. Оба были приговорены к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже.

Кроме них на свободе оказались оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Алсу Курмашова, Олег Орлов, Саша Скочиленко, Дитер Воронин, Кевин Лик, Рико Кригер, Патрик Шебель, Герман Мойжес и Вадим Останин.

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