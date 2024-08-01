Сегодня, 1 августа, президент США Джо Байден официального объявил об обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление лидера Белого дома в X.

Детали

Сегодня трое американских граждан и один американский владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены в России наконец-то возвращаются домой: Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева, Владимир Кара-Мурза. Соглашение, которое обеспечило им свободу, было подвигом дипломатии - заявил Байден.

По его словам, США удалось договориться с Россией об освобождении 16 человек в том числе пятерых немцев и семеро россиян граждане, которые были политическими заключенными в своей стране.

Он также подтвердил, что обмен состоялся при участии ряда других стран и поблагодарил их за помощь.

Там благодарен нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении трудных и сложных переговоров для достижения этого результата, включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию. Это яркий пример того, почему в этом мире жизненно важно иметь друзей, которым ты можешь доверять - подчеркнул Джо Байден.

Дополнение

Как пишет WJS, Байден взялся за сделку об обмене в отношении политзаключенных, когда сообщил миру о том, что выбывает из президентской гонки. Тогда 21 июля он позвонил премьер-министру Словении, чья страна предоставляла двух осужденных российских шпионов для обмена, чтобы получить помилование, необходимое для сделки. продолжить.

Впоследствии директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Турцию, чтобы встретиться со своим коллегой и завершить логистику для обмена.

Напомним,

В четверг, 1 августа в турецком аэропорту состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между США и Россией. Среди освобожденных - журналисты, политики и другие граждане, всего 24 человека с обеих сторон.