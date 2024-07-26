В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, было установлено, что финал популярного фильма «Барби» 2023 года повлиял на интерес к гинекологии в интернете. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Когда Барби покидает свою страну фантазий и попадает в реальный мир, она должна следить за своим здоровьем, в том числе посещать гинеколога. Этот момент в фильме привлек внимание не только зрителей, но и исследователей.

Анализ 34 запросов, связанных с гинекологией, показал, что в течение недели после выхода фильма в июле 2023 года количество поисковых запросов «гинеколог» и «гинекология» увеличилось на 51%. Кроме того, интерес к запросам «определение гинеколога» и «что делает гинеколог?» вырос на 154% по сравнению с предыдущей неделей.

Примеры из поп-культуры могут влиять на поведение людей в отношении здоровья. Например, трансляция колоноскопии Кэти Курик в 2000 году увеличила количество процедур на 21%, а эссе Анджелины Джоли о раке груди привело к росту генетических тестов на 64%. Эти и другие случаи вдохновили исследователей изучить «эффект Барби» на интерес к женскому репродуктивному здоровью.

«Сделав эти темы менее абстрактными, страшными или пугающими, просто вспоминая их в фильмах и других повседневных вещах, люди становятся более осведомленными о том, с чем женщины сталкиваются каждый день», - говорит Ева Сенешаль, ведущий автор исследования и аспирантка Университета Макгилла в Монреале.

Однако исследование показало, что поисковые запросы, связанные с «приемом у гинеколога», остались на прежнем уровне. Авторы отметили, что рост количества обращений к гинекологам может быть не так просто зафиксировать из-за поисковых трендов.

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