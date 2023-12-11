Объявлены претенденты на "Золотой глобус": лидеры по номинациям "Барби", "Оппенгеймер", а также "Убийца цветочной луны" и "Бедняги"
Киев • УНН
"Барби" и "Оппенгеймер" претендуют на победу в девяти и восьми номинациях "Золотого глобуса". В число лидеров также входят "Убийцы цветочной луны" и "Бедняги" - по семь номинаций каждая. Победителей выберут 7 января 2024 года.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) 11 декабря определила номинантов кинопремии "Золотой глобус-2024". Уже известны все претенденты, а победителей будут выбирать в Лос-Анджелесе 7 января 2024 года во время 81-й церемонии награждения, которая пройдет в прямом эфире, пишет УНН.
Детали
Среди лидеров по количеству номинаций - фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", которые претендуют на победу в девяти и восьми номинациях соответственно. В число лидеров также входят "Убийцы цветочной луны" и "Бедняги" - по семь номинаций каждая.
Номинации "Барби" включают номинации Марго Робби на лучшую женскую роль в мюзикле или комедии, Райана Гослинга как лучшего актера второго плана и Грету Гервиг как лучшего режиссера.
Три композиции из Барби также номинированы на лучшую оригинальную песню:
- "Dance The Night" Дуа Липы
- "Я просто Кен" Райана Гослинга
- "Для чего я был создан?" Билли Айлиш.
Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в "Оппенгеймере" - один из шести претендентов на лучшую мужскую роль. Фильм также номинирован за кинематографические и кассовые достижения - это новая категория, представленная на церемонии 2024 года, которая призвана обеспечить большее признание фильмам, популярным у публики.
Кристофер Нолан номинирован на звание лучшего режиссера, а Эмили Блант номинирована за роль второго плана в фильме.
Среди актерских номинантов также Эмма Стоун, Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купер, Да'Вайн Джой Рэндольф и другие.
О премии
"Золотой глобус" - американская кинопремия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. Группа, которая номинирует и голосует за награды, насчитывает более 300 человек из разных отраслей со всего мира. Вручение "Золотого глобуса" начинает сезон различных наград кино- и телеиндустрии, который обычно завершается церемонией награждения "Оскар".
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Объявлены претенденты на "Золотой глобус": лидеры по номинациям "Барби", "Оппенгеймер", а также "Убийца цветочной луны" и "Бедняги"
"Барби" и "Оппенгеймер" претендуют на победу в девяти и восьми номинациях "Золотого глобуса". В число лидеров также входят "Убийцы цветочной луны" и "Бедняги" - по семь номинаций каждая. Победителей выберут 7 января 2024 года.
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