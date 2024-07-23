Как пишет CNN, Демократический национальный комитет уже давно дал понять, что стремится утвердить своего кандидата до начала очного съезда 19 августа - и, в частности, до 7 августа. Это, по их утверждению, крайне важно для обеспечения доступа к бюллетеням во всех штатах и предотвращения риска судебных разбирательств.

Согласно подсчетам делегатов CNN, Камала Харрис пользуется поддержкой достаточного количества делегатов от демократов, чтобы выиграть номинацию на пост президента от партии. Вице-президента уже поддержали гораздо больше, чем 1 976 делегатов, которые нужны ей для победы в первом туре голосования.

В своем заявлении в понедельник вице-президент сказала, что в ближайшие месяцы продолжит ездить по стране, «разговаривая с американцами обо всем, что стоит на повестке дня».

«Я полностью намерена объединить нашу партию, объединить нашу нацию и победить Дональда Трампа в ноябре», - заявила Харрис.

Камала Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за добу після оголошення про намір балотуватися на посаду президента США