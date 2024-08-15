Volia Space: как Украина на Олимпийских играх рассказывала о войне

В воскресенье, 11 августа, в Париже закончились 33-е летние Олимпийские игры. Соревнования принесли 12 медалей украинским спортсменам, среди которых три - золотые. Для официальной делегации Украины, Олимпийские игры имели более широкий контекст - показать миру украинскую волю к победе, как украинцы борются и что преодолевают из-за российской войны. Так и родилась идея создать Volia Space - Украинский дом на Олимпийских играх. Об итогах работы культурного пространства читайте в материале УНН.

Детали

Volia Space - крупнейший проект спортивной дипломатии за всю историю участия нашего государства в Олимпийских играх. Культурное пространство организовали Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Офисом Президента Украины и Национальным олимпийским комитетом Украины.

Для Украины Олимпиада - это прежде всего большой экран для мира. Мы напоминаем миру, что Украина существует, борется и способна побеждать. Сам факт того, что Украина представлена на Олимпиаде во время полномасштабной войны, является большой демонстрацией силы воли - отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская на открытии Украинского дома Volia Space в Париже.

Расположенный в парижском парке Ля Виллетт, вместе с национальными домами других государств, Volia Space работал в течение 15 дней и принял более 15 тысяч гостей. Среди них были чиновники, дипломаты, президенты международных спортивных федераций, влиятельные деятели культуры и более 600 аккредитованных журналистов со всего мира.

Volia Space посетили министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и Министр-делегат по вопросам Европы правительства Франции Жан-Ноэль Барро, министры и послы из других стран мира. Открытие посетили президент Всемирной легкой атлетики Себастьян Коу и президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Было много влиятельных и знаменитых гостей, чей приход в Volia Space - это четкое заявление о поддержке Украины - сообщил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Главная цель Volia Space - продемонстрировать миру свободолюбие украинского народа, продолжил руководитель министерства.

Это стало возможным благодаря совместной работе государственных и частных партнеров, а также благодаря поддержке французских коллег, которые предоставили помещение в самом сердце Парижа - сказал Бедный.

"Сотрудничество с французской стороной было чрезвычайно важным и эффективным для успеха этого проекта", - сообщила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Виктория Рясная. "Французские коллеги оказывали полноценную поддержку в течение организации и деятельности этого пространства. Также, от французской стороны мы получили колоссальную помощь в части обеспечения его безопасности. Они прекрасно понимают важность этого события для Украины".

Она рассказала, что стало решающим моментом, чтобы выбрать помещение для Volia Space: "Министерство спорта Франции нам предложило несколько комфортных и практичных помещений в разных частях города.

Во время процесса выбора локации для Украинского дома, нам было известно, что именно в парке Ля Виллетт будут расположены дома более 15 стран мира, среди которых - Франция, Нидерланды, Чехия и др., поэтому не зря во время проведения Олимпийских игр этот парк был назван "Парк Наций".

Это стало определяющим фактором выбора именно этой локации. Еще был один символический факт - когда мы приехали с Матвеем Бедным на локацию в парк, то раздался знакомый звук сигнала тревоги (это была учебная тревога для парижан). И в этот момент мы как в унисон сказали: да, именно здесь будет Украинский дом».

В течение 15 дней Volia Space был главным местом встречи с иностранными делегациями и международным медийным хабом. Ежедневно здесь проводили встречи с атлетами, культурными и спортивными деятелями.

В дополнение к культурной программе, Volia Space стал важным медийным центром. Более 1,100 публикаций и сюжетов в международных и украинских медиа вышли благодаря работе команды коммуникационщиков. Среди ключевых изданий были такие глобальные гиганты как CNN, Reuters, France Presse, а также менее известные в Украине, но влиятельные медиа в странах Глобального Юга.

Этот проект дал нам возможность рассказать правду о российской войне в Украине, как война влияет на спорт и на всех украинцев. Это возможность показать людям в Латинской Америке, Азии и Африке правду, что украинцы борются и за их безопасность, ведь российская война влияет на весь мир - сказал спикер Министерства молодежи и спорта Украины Сергей Быков.

Общая аудитория материалов достигает более 105 млн человек, две трети из них - международная аудитория. Это значительный показатель, учитывая, что проект реализован без использования бюджетных средств - добавил он.

Одним из главных аспектов Volia Space стали встречи с украинскими спортсменами, которые имели возможность поделиться своими историями. Среди наиболее известных спикеров были Ольга Харлан, Ярослава Магучих, Жан Беленюк, Александр Хижняк, Ирина Геращенко, которые получали многочисленные запросы на интервью от международных медиа.

Атлеты имели возможность говорить о том, что не могут озвучить на полях Олимпиады из-за строгих правил. Задача команды Volia Space заключалась в том, чтобы эти голоса услышали в мире.

В Минмолодьспорта сообщили, что Украинский дом Volia Space организовали без использования бюджетных денег, а реализовали благодаря генеральному партнеру - сети АЗК WOG, Благотворительному Фонду "МХП-Общине" и другим меценатам и партнерам.

Важной составляющей Volia Space была культурная программа. Ежедневно гостям показывали документальные фильмы об Украине, среди которых оскароносная лента «20 дней в Мариуполе», «Люди из Стали / People of Steel», «Культура vs война» и презентации известных украинских режиссеров Алана Бадоева, Антона Птушкина и Сергея Фоменко.

Также гостям показали Мультимедийный проект «The Will to Win - Воля к Победе!», который состоит из фотовыставки и серии короткометражных документальных фильмов о подготовке украинских спортсменов во время большой войны. Проект реализовала Ассоциация «Смотри украинское!» по инициативе Офиса Президента Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета, при поддержке Фонда «МХП-Громаде».

Этот проект стал хорошим примером синергии государства, бизнеса и художников. Ради эффективного представления на Олимпийских играх Украины и трансляции наших месседжей объединились министерство, крупный бизнес и художники - наши партнеры из Ассоциации «Смотри украинское!», которые создали видео и фотографии, раскрывающие реалии подготовки спортсменов во время полномасштабной войны. Такая консолидация демонстрирует всему миру: украинцы - едины. И сильны, когда вместе. Это - не менее важный месседж, который мы хорошо донесли мировому сообществу - отмечает Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора компании МХП.

Вкусным элементом программы стал День украинской кухни, когда посетители имели возможность попробовать традиционные блюда, приготовленные известными украинскими шеф-поварами Евгением Клопотенко и Владимиром Ярославским.

Volia Space доказал, что даже в чрезвычайно сложных условиях войны Украина способна реализовывать масштабные дипломатические инициативы, объединяя вокруг себя международных партнеров и привлекая внимание всего мира.