Кандидаты в вице-президенты США согласились провести дебаты в октябре

Кандидатами в вице-президенты от Республиканской и Демократической партии, Джей Ди Вэнс и Тим Уолз, согласились принять участие в дебатах на телеканале CBS News 1 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление телеканала.

Детали

Канал организует вице-президентские дебаты в Нью-Йорке. Накануне в CBS News предложили кандидатам четыре возможные даты: 17 сентября, 24 сентября, 1 октября и 8 октября.

Вскоре Уолз согласился на дату 1 октября. Чуть позже и его оппонент написал в соцсетях, что он готов к дебатам 1 октября. Республиканец также призвал визави от Демократической партии принять участие в дебатах на CNN в сентябре.

Американский народ заслуживает как можно больше дебатов, именно поэтому Трамп уже вызвал Камалу на три из них. Я принимаю не только дебаты на CBS 1 октября, но и дебаты на CNN 18 сентября. С нетерпением жду встречи с вами на обоих заявил Венс.

Напомним,

Дональд Трамп хочет провести дополнительные дебаты с Камалой Харрис 4 и 25 сентября на Fox и NBC. Штаб Харрис открыт к обсуждению, но настаивает на участии Трампа в дебатах 10 сентября на ABC.