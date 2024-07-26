В Федеральном бюро расследований считают, что в экс-президента США Дональда Трампа мог попасть осколок, а не пуля. ФБР также вызвало политика на допрос. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

В ФБР объясняют, что экс-президента вызвали на допрос, чтобы получить его показания как потерпевшего. Американские правоохранители отмечают, что это стандартная процедура.

В издании также напоминают, что директор ФБР Кристофер Рэй заявил Конгрессу, что не уверен, что Трампа ранило именно пулей, а не осколками или стеклом.

Дополнение

Сам экс-президент США Дональд Трамп уже отреагировал на заявления Рэя, сказав, что неудивительно, что "некогда славное ФБР потеряло доверие Америки".

Нет, к сожалению, это была пуля, которая попала мне в ухо, и попала сильно. Не было ни стекла, ни осколков. В больнице это назвали "огнестрельным ранением уха", и именно так оно и было - заявил Трамп в собственной соцсети truthsocial.

Напомним

Директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение, был ли Дональд Трамп ранен пулей во время покушения на его жизнь на политическом митинге в Пенсильвании.

"Бог був на моєму боці": Трамп розповів про замах - вперше і востаннє