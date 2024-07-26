ФБР вызвало Дональда Трампа на допрос в качестве потерпевшего, предполагая, что его мог ранить осколок, а не пуля. Трамп отрицает это, утверждая, что получил огнестрельное ранение уха.
В Федеральном бюро расследований считают, что в экс-президента США Дональда Трампа мог попасть осколок, а не пуля. ФБР также вызвало политика на допрос. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
В ФБР объясняют, что экс-президента вызвали на допрос, чтобы получить его показания как потерпевшего. Американские правоохранители отмечают, что это стандартная процедура.
В издании также напоминают, что директор ФБР Кристофер Рэй заявил Конгрессу, что не уверен, что Трампа ранило именно пулей, а не осколками или стеклом.
Дополнение
Сам экс-президент США Дональд Трамп уже отреагировал на заявления Рэя, сказав, что неудивительно, что "некогда славное ФБР потеряло доверие Америки".
Нет, к сожалению, это была пуля, которая попала мне в ухо, и попала сильно. Не было ни стекла, ни осколков. В больнице это назвали "огнестрельным ранением уха", и именно так оно и было
Напомним
Директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение, был ли Дональд Трамп ранен пулей во время покушения на его жизнь на политическом митинге в Пенсильвании.
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