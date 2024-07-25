Федеральное бюро расследований США при анализе ноутбука подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа обнаружило, что он искал детали убийства экс-главы США Джона Кеннеди Об этом информирует CNN, ссылаясь на слова директора ФБР Кристофера Рэя, передает УНН.

Детали

Во время исследования ноутбука подозреваемого, сотрудники ФБР обнаружили, что 6 июля он искал информацию о том, как далеко был Ли Харви Освальд, когда застрелил тогдашнего главу США Джона Кеннеди в 1963 году.

Кроме того, за два часа до выступления Трампа подозреваемый исследовал местность с помощью беспилотника: он летал примерно в 200 метрах от сцены. Дрон находился в воздухе около 11 минут, и по мнению следователей, подозреваемый смотрел прямую трансляцию на своем телефоне.

Кроме того, в его машине обнаружили две взрывчатки, которые он, вероятно, не смог взорвать из-за позиции включения/выключения приемников.

В ФБР добавили, что следствие считает, что подозреваемый действовал самостоятельно и не имел сообщников.

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