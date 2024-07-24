FOX News Media направила официальные письма в кампанию Дональда Трампа и Камалы Харрис с предложением провести дебаты 17 сентября в Пенсильвании. Об этом пишет FOX News, передает УНН.

Детали

«Несмотря на то, что в 2016/2020 годах у Демократической партии не было дебатов, Fox News смог обеспечить участие в ратушах кандидатов от Демократической партии, таких как: Хиллари Клинтон, Берни Сандерс, Пит Баттигиг, Джулиан Кастро, Эми Клобучар и Кирстен. Джилибранд», - говорится в письме.

Затем Уоллес и Локер подробно описали некоторые статистические данные о зрительской аудитории, включая «силу канала Fox News в ключевых демографических показателях, таких как независимые избиратели в меняющихся штатах».

Трамп заявил, что готов неоднократно обсуждать Харрис, поскольку они столкнутся на президентских выборах 2024 года.

«На самом деле я был бы готов провести больше чем одну дискуссию», - сказал Трамп.

Через несколько минут Трамп отметил: «Я ни на что не соглашался. Я согласился на дебаты с Джо Байденом».

CNN модерировал первые президентские дебаты в июне, а ABC News должна была провести следующую встречу Байдена и Трампа в сентябре. Ранее Трамп призвал провести следующие дебаты на канале Fox News, поскольку Харрис, как ожидается, возглавит кандидат от Демократической партии.

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