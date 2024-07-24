Через неделю после обещания жертвовать 45 миллионов долларов в месяц Дональду Трампу, после выхода на поле Камалы Харрис, основатель Tesla, SpaceX и владелец Х (Twitter) отступает.

Пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Илон Маск опроверг сообщения о том, что он планирует тратить 45 миллионов долларов в месяц на суперполитический комитет действий, поддерживающий президентскую кампанию Дональда Трампа.

"То, что сообщается в средствах массовой информации, просто не соответствует действительности.. Я не жертвую Трампу 45 миллионов долларов в месяц", - заявил Маск в интервью.

Догадки о причинах

Многие задаются вопросом, что заставило генерального директора Tesla изменить свое решение.

Среди них:

Нестабильность личности?

Приход Камалы Харрис на место Джо Байдена?

Или это была политическая стратегия Трампа, объявившего, что после избрания он намерен ввести тарифы на автомобили, произведенные в Мексике, в те самые дни, когда магнат Маск инвестировал в мексиканскую автомобильную промышленность?

Маск заявил, что его привлек кандидат от республиканской партии, потому что он считал, что Республиканская партия больше соответствует его взглядам на такие вопросы, как меритократия и свобода.

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Одной из этих ценностей является меритократия, как можно больше меритократии, поэтому вы продвигаетесь вперед в зависимости от своих навыков и ничего больше - сказал Маск интервью с психологом и консервативным комментатором доктором Джорданом Петерсоном.

Владелец X надеется, что Трамп принесет как можно больше свободы от государственного вмешательства. Кроме того Маск подчеркнул, что его политическое мышление — это не то же самое, что "Сделай Америку снова великой" Дональда Трампа, а скорее "MAG" — "Сделай Америку великой".

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