Глава Tesla Илон Маск заявил, что производитель электромобилей начнет производить и использовать гуманоидных роботов со следующего года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В своем сообщении в социальной сети Маск сообщил, что роботов сначала будет использовать компания Tesla, которая начнет продавать их в 2026 году.

Технологический миллиардер ранее заявлял, что ожидает, что робот под названием Optimus будет готов к использованию на заводах Tesla к концу этого года.

Другие компании, в том числе Honda и Boston Dynamics, также разрабатывают своих роботов-гуманоидов.

"У Tesla будут по-настоящему полезные роботы-гуманоиды в небольших объемах производства для внутреннего использования Tesla в следующем году и, будем надеяться, в 2026 году в большом объеме для других компаний", - заявил Маск в своей социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Это произошло всего за день до того, как Tesla должна была опубликовать свои последние финансовые результаты.

Акции компании завершили торговую сессию понедельника на Уолл-стрит ростом более чем на 5%.

Ранее Маск заявлял, что Tesla нацелена на то, чтобы роботы производились массово и стоили менее чем 20 000 долларов каждый.

Дополнение

Маск известен тем, что устанавливает амбициозные сроки для своих компаний, которых он не всегда придерживается, отмечает BBC.

В 2019 году он сказал, что "очень уверен", что к следующему году у Tesla появятся на дорогах беспилотные такси. Ранее в этом году Маск заявил, что долгожданное роботакси будет представлено 8 августа. На прошлой неделе он, похоже, подтвердил сообщения о том, что мероприятие будет отложено. Маск не назвал новую дату, но сказал, что попросил изменить переднюю часть автомобиля.

"Дополнительное время позволяет нам продемонстрировать еще кое-что", - написал он.

Это произошло после того, как агентство Bloomberg News сообщило, что мероприятие перенесено на октябрь.

Компании Маска все больше внимания уделяют таким технологиям, как искусственный интеллект, автономное вождение и роботы, тогда как спрос на электромобили замедляется.