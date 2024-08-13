Маск предложил помочь Трампу в случае переизбрания

Миллиардер Илон Маск предложил принять участие в работе администрации Дональда Трампа, в случае переизбрания бывшего президента. В свою очередь Трамп ответил, что будет "рад", если Маск присоединится. Об этом он сказал в интервью с Трампом, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я думаю, было бы замечательно создать комиссию по эффективности правительства, которая бы рассматривала эти вещи и следила за тем, чтобы деньги налогоплательщиков, заработанные ими с таким трудом, тратились с пользой. Я был бы рад помочь в работе такой комиссии", - сказал Маск.

В свою очередь Трамп сказал, что будет "рад", если Маск примет участие в работе комиссии, отметив, что миллиардер "прекрасно умеет сокращать расходы", упомянув меры по сокращению расходов, которые он принял в своих компаниях.

Дополнение

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Маск и Трамп обсуждали потенциальную роль миллиардера в администрации Трампа, если он будет переизбран, хотя Маск на то время опроверг это сообщение.

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