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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск предложил помочь Трампу в случае переизбрания

Маск предложил помочь Трампу в случае переизбрания

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 05:42  •  7838 просмотра

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Илон Маск предложил создать комиссию по эффективности правительства, если Трампа переизберут. Трамп положительно отреагировал на предложение, отметив навыки Маска.

Миллиардер Илон Маск предложил принять участие в работе администрации Дональда Трампа, в случае переизбрания бывшего президента. В свою очередь Трамп ответил, что будет "рад", если Маск присоединится. Об этом он сказал в интервью с Трампом, передает УНН со ссылкой на CNN. 

"Я думаю, было бы замечательно создать комиссию по эффективности правительства, которая бы рассматривала эти вещи и следила за тем, чтобы деньги налогоплательщиков, заработанные ими с таким трудом, тратились с пользой. Я был бы рад помочь в работе такой комиссии", - сказал Маск. 

В свою очередь Трамп сказал, что будет "рад", если Маск примет участие в работе комиссии, отметив, что миллиардер "прекрасно умеет сокращать расходы", упомянув меры по сокращению расходов, которые он принял в своих компаниях.

Дополнение 

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Маск и Трамп обсуждали потенциальную роль миллиардера в администрации Трампа, если он будет переизбран, хотя Маск на то время опроверг это сообщение.

Трамп: вторгнення Росії в Україну сталося через політику Байдена13 августа 2024, 03:20 • 105397 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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donald-trampДональд Трамп
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