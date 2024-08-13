Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп во время общения с Маском Трамп в очередной раз заявил, что вторжение России в Украину произошло из-за политики Джо Байдена. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

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Трамп утверждает, что "хорошо ладил с Путиным и пользовался его уважением".

Также он заявил, что имел "немало разговоров об Украине, когда я говорил Путину - не делай этого". Украина, по словам Трампа, была для Путина "тем, чего он жаждал больше всего".

Дополнение

В штабе Камалы Харрис на интервью Трампа отреагировали сообщением, что "два худших человека, которых вы знаете, сейчас в эфире", а также назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его гнусные идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".

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