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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 03:20  •  12559 просмотра

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Экс-президент США Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным и отговаривал его от вторжения в Украину. Штаб Камалы Харрис раскритиковал интервью Трампа и назвал Маска его лакеем.

Бывший президент США Дональд Трамп во время общения с Маском Трамп в очередной раз заявил, что вторжение России в Украину произошло из-за политики Джо Байдена. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Трамп утверждает, что "хорошо ладил с Путиным и пользовался его уважением".

Также он заявил, что имел "немало разговоров об Украине, когда я говорил Путину - не делай этого". Украина, по словам Трампа, была для Путина "тем, чего он жаждал больше всего".

Дополнение

В штабе Камалы Харрис на интервью Трампа отреагировали сообщением, что "два худших человека, которых вы знаете, сейчас в эфире", а также назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его гнусные идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".

Трамп в інтерв'ю Маску: Замах стався через недостатню координацію правоохоронців13 августа 2024, 02:40 • 13085 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаНовости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
dzho-baidenДжо Байден
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