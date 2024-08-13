Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранительными органами. В то же время он отметил высокое качество работы Секретной службы, благодаря которой удалось избежать большего количества погибших и раненых. Письменную трансляцию интервью вело издание The Guardian, передает УНН.

Детали

"Над моей головой летали пули, ребята из Секретной службы накрыли меня собой. Они двигались очень быстро, для этого нужна была огромная смелость. Но не хватило координации. Для всех очевидно, что то здание, с крыши которого велась стрельба, должно было быть под особым контролем",- сказал Дональд Трамп во время беседы с американским предпринимателем Илоном Маском.

Отдельно Трамп отметил работу снайпера Секретной службы США, который ответным выстрелом убил Томаса Мэттью Крукса, совершившего покушение.

"Он увидел дым и вспышки, мгновенно узнал что это такое и сразу же сделал выстрел. Это был идеальный выстрел с большой дистанции. Если бы он этого не сделал, гораздо больше людей были бы ранены или убиты",- добавил Трамп.

Контекст

Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Бывший американский президент был ранен в ухо. Погиб один из посетителей митинга, еще двое получили ранения. Глава Секретной службы США Кимберли Читл после случившегося ушла в отставку.

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