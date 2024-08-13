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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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X подверглась DDoS-атаке перед интервью Маска с Трампом

X подверглась DDoS-атаке перед интервью Маска с Трампом

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 00:39  •  1052 просмотра

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Соцсеть X столкнулась с массированной DDoS-атакой перед трансляцией интервью Илона Маска с Дональдом Трампом. Маск сообщил, что команда работает над отражением атаки, а разговор опубликуют позже.

Соцсеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с Трампом, столкнулась с "массированной DDoS-атакой", сообщил Илон Маск. По его словам, сотрудники X пытаются отразить атаку, а его интервью с Трампом обнародуют позже, передает УНН.

Детали

"Похоже, на Х происходит массированная DDOS-атака. Работаем над тем, чтобы остановить ее. В худшем случае, мы продолжим с меньшим количеством слушателей вживую и опубликуем разговор позже", - написал Илон Маск в соцсети.

Під час інтерв’ю Трампа Ілону Маску виникли технічні проблеми13 августа 2024, 00:21 • 3969 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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