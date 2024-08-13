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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время интервью Трампа Илону Маску возникли технические проблемы

Во время интервью Трампа Илону Маску возникли технические проблемы

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 00:21  •  3374 просмотра

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Запланированное интервью Дональда Трампа с Илоном Маском на платформе X столкнулось с техническими трудностями. Многие пользователи сообщили о невозможности просмотреть прямую трансляцию разговора.

Во вторник ночью по киевскому времени миллиардер Илон Маск и кандидат в президенты Дональд Трамп должны были поговорить друг с другом в прямом эфире на платформе X, принадлежащей Маску. Но на прямую трансляцию, похоже, повлияли технические проблемы. Многие пользователи сообщают, что не видят трансляцию, передает УНН.

Детали

"Я не могу войти", "Я не могу увидеть", -- массово пишут пользователи.

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Напомним,

Дональд Трамп заявил, что 12 августа даст интервью генеральному директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

Трамп і Гарріс погодилися провести дебати 10 вересня на АВС8 августа 2024, 22:33 • 32277 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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donald-trampДональд Трамп
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