Во время интервью Трампа Илону Маску возникли технические проблемы
Киев • УНН
Запланированное интервью Дональда Трампа с Илоном Маском на платформе X столкнулось с техническими трудностями. Многие пользователи сообщили о невозможности просмотреть прямую трансляцию разговора.
Во вторник ночью по киевскому времени миллиардер Илон Маск и кандидат в президенты Дональд Трамп должны были поговорить друг с другом в прямом эфире на платформе X, принадлежащей Маску. Но на прямую трансляцию, похоже, повлияли технические проблемы. Многие пользователи сообщают, что не видят трансляцию, передает УНН.
Детали
"Я не могу войти", "Я не могу увидеть", -- массово пишут пользователи.
Напомним,
Дональд Трамп заявил, что 12 августа даст интервью генеральному директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.
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