Во время интервью Трампа Илону Маску возникли технические проблемы

Во вторник ночью по киевскому времени миллиардер Илон Маск и кандидат в президенты Дональд Трамп должны были поговорить друг с другом в прямом эфире на платформе X, принадлежащей Маску. Но на прямую трансляцию, похоже, повлияли технические проблемы. Многие пользователи сообщают, что не видят трансляцию, передает УНН.

Детали

"Я не могу войти", "Я не могу увидеть", -- массово пишут пользователи.

Напомним,

Дональд Трамп заявил, что 12 августа даст интервью генеральному директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

Трамп і Гарріс погодилися провести дебати 10 вересня на АВС