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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп и Харрис согласились провести дебаты 10 сентября на АВС

Трамп и Харрис согласились провести дебаты 10 сентября на АВС

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 22:33  •  1690 просмотра

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Кандидаты на пост президента США Камала Харрис и Дональд Трамп согласились на дебаты 10 сентября на канале ABC.

Дебаты кандидата на пост президента от Демократической партии США Камалы Харрис и кандидата от Республиканцев Дональда Трампа состоятся 10 сентября на канале ABC. Об этом сообщил телеканал АВС в соцсети Х, пишет УНН.

ABC News будет принимать президентские дебаты 10 сентября. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп подтвердили свое участие,

- говорится в сообщении.

Напомним

Камала Харрис планировала придерживаться первоначального расписания дебатов на ABC News, несмотря на согласие Трампа на дебаты на Fox News. Кампания вице-президента отказывалась от предложения Fox News, которое принял республиканский кандидат.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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