Трамп и Харрис согласились провести дебаты 10 сентября на АВС

Дебаты кандидата на пост президента от Демократической партии США Камалы Харрис и кандидата от Республиканцев Дональда Трампа состоятся 10 сентября на канале ABC. Об этом сообщил телеканал АВС в соцсети Х, пишет УНН.

ABC News будет принимать президентские дебаты 10 сентября. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп подтвердили свое участие, - говорится в сообщении.

Напомним

Камала Харрис планировала придерживаться первоначального расписания дебатов на ABC News, несмотря на согласие Трампа на дебаты на Fox News. Кампания вице-президента отказывалась от предложения Fox News, которое принял республиканский кандидат.