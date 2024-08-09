США, Катар и Египет инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС - Reuters
Киев • УНН
Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
Лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться на переговорах 15 августа, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, в совместном заявлении отметили, что переговоры могут состояться либо в Дохе, либо в Каире.
Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять времени и оправдываться перед любой стороной за дальнейшие задержки. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение,
Они также предложили представить "окончательное промежуточное предложение", которое решит оставшиеся вопросы.
Это заявление стало частью усилий трех лидеров, направленных на начало переговоров, на фоне опасений относительно возможного более широкого конфликта в регионе с участием Ирана после убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и "Хезболла".
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