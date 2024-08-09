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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США, Катар и Египет инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС - Reuters

США, Катар и Египет инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС - Reuters

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 02:58  •  8522 просмотра

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Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться на переговорах 15 августа, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, в совместном заявлении отметили, что переговоры могут состояться либо в Дохе, либо в Каире.

Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять времени и оправдываться перед любой стороной за дальнейшие задержки. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение,

- говорится в сообщении.

Они также предложили представить "окончательное промежуточное предложение", которое решит оставшиеся вопросы.

Это заявление стало частью усилий трех лидеров, направленных на начало переговоров, на фоне опасений относительно возможного более широкого конфликта в регионе с участием Ирана после убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и "Хезболла".

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана8 августа 2024, 02:58 • 116421 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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