США, Катар и Египет инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС - Reuters

Лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться на переговорах 15 августа, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, в совместном заявлении отметили, что переговоры могут состояться либо в Дохе, либо в Каире.

Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять времени и оправдываться перед любой стороной за дальнейшие задержки. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение, - говорится в сообщении.

Они также предложили представить "окончательное промежуточное предложение", которое решит оставшиеся вопросы.

Это заявление стало частью усилий трех лидеров, направленных на начало переговоров, на фоне опасений относительно возможного более широкого конфликта в регионе с участием Ирана после убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и "Хезболла".

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