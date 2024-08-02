Ливневые дожди и наводнения, вызванные тайфуном «Гаэми», привели к гибели по меньшей мере 30 человек и оставили без вести пропавшими 35 человек в восьми городах южной китайской провинции Хунань, сообщило в четверг CNN со ссылкой на государственное информационное агентство Синьхуа, передает УНН.

Детали

В четверг спасатели добрались до восьми городов, которые с прошлого воскресенья были отрезаны от внешнего мира из-за разрушенной инфраструктуры и электросети.

«По состоянию на 12:00 1 августа дороги, электричество и связь в восьми городах города Цзисин, которые больше всего пострадали от тайфуна «Гаэми», в основном восстановлены, а поисково-спасательные работы значительно продвинулись», - подтвердили „Синьхуа“ местные власти.

Спасательные операции все еще продолжаются, сообщили местные власти.

В связи с сильным наводнением в провинции Хунань Китай повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы лучше поддержать местные усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия и обеспечить базовую безопасность жизни пострадавших людей, сообщило в четверг Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Тайфун «Гаэми» обрушился на Китай вечером в четверг 25 июля, его скорость ветра достигала 110 км/ч. По прогнозам синоптиков, количество осадков может составить от 150 до 250 мм, а в высокогорных районах и на побережье - до 400 мм.

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